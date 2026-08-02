Renovarán las estaciones de servicio de la autopista Rosario-Santa Fe

Están ubicadas en Arocena y Villa La Ribera y no fueron remodeladas en 35 años. Proyectan un tercer surtidor

Después de más de tres décadas sin una renovación integral, el gobierno provincial puso en marcha un ambicioso plan para modernizar la infraestructura de servicios de la autopista Rosario-Santa Fe. A partir de la aprobación de la renovación de la concesión con YPF, y con la correspondiente habilitación legislativa, comenzará la transformación total de las dos estaciones de servicio ubicadas en el corredor vial: la del kilómetro 101, a la altura de Arocena, y la del kilómetro 28, en Villa La Ribera . En paralelo, se gestiona la construcción de una tercera estación en el kilómetro 5, próxima a Rosario.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización que el gobierno provincial impulsa sobre la autopista, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios para los miles de usuarios que la recorren cada día.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que “YPF asumió el compromiso de realizar, a su costo y cargo, la renovación completa de ambas estaciones de servicio de la autopista. Las obras incluyen la modernización integral de los espacios de atención, nuevos sanitarios, ampliación de los sectores gastronómicos, mejoras en las playas de estacionamiento, renovación de los tanques de combustible, incorporación de cargadores para vehículos eléctricos, repavimentación de los accesos y un nuevo sistema de iluminación”.

Asimismo, precisó que los trabajos se desarrollarán en dos etapas para garantizar la continuidad de los servicios en el corredor. “La primera comenzó durante la primera semana de julio en la estación de Arocena, que permanecerá cerrada hasta fines de febrero. A partir de ese momento, las obras se trasladarán a la estación de Villa La Ribera, donde continuarán durante todo 2027”, indicó.

Para el ingreso a Rosario

Además de las remodelaciones, el gobierno provincial avanza en las gestiones para incorporar una nueva estación de servicio sobre la autopista. “Durante los próximos meses debería comenzar la construcción de una estación de categoría Black en el kilómetro 5, muy cerca de la avenida Circunvalación de Rosario. Será un establecimiento de última generación, con un perfil más comercial, múltiples franquicias y pensado exclusivamente para vehículos livianos, por lo que no ingresarán camiones”, adelantó Enrico.

El ministro destacó que este nuevo proyecto responde al crecimiento del tránsito registrado tras las obras ejecutadas en la autopista. “Estamos trabajando para que Santa Fe cuente con una estación del más alto estándar, similar a las que hoy funcionan en los principales accesos a Buenos Aires o sobre las autopistas cordobesas. Queremos ofrecer un espacio moderno, con mejores servicios, arquitectura de vanguardia y una experiencia de viaje de mayor calidad”, señaló.

La renovación de las estaciones de servicio se suma a un conjunto de intervenciones que el gobierno provincial viene ejecutando sobre la autopista a Santa Fe a través del nuevo fideicomiso de administración.

En los últimos dos años y medio se intensificaron las tareas permanentes de mantenimiento, desmalezado y conservación del corredor; se incorporaron nuevas tecnologías para agilizar el paso por los peajes; concluyó la primera etapa del tercer carril entre Rosario y San Lorenzo; y en las próximas semanas comenzará la extensión de esa obra hasta Timbúes.

Con estas inversiones, la provincia busca consolidar un corredor vial más seguro, moderno y con mejores prestaciones para los usuarios, incorporando infraestructura y servicios acordes al crecimiento del tránsito y a las necesidades actuales de movilidad.