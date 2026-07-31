Zona sudoeste: balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero

Las víctimas estaban en el domicilio de un hombre condenado por una saga de ataques a sedes judiciales instigados por la banda Los Monos

Balacera en la zona sur: hirieron a una mujer y sus cuatro hijos, vinculados a un preso en Piñero.

Cuatro personas resultaron heridas en una balacera ocurrida este viernes a la madrugada. El ataque fue en Cagancha al 3300, zona sudoeste de Rosario, cuando las víctimas estaban en el ingreso de una vivienda. El domicilio está vinculado a un preso de alto perfil de la cárcel de Piñero.

Los heridos son una mujer y sus tres hijos, todos quedaron internados en distintos centros de salud pero están fuera de peligro. Una versión preliminar indica que los autores del hecho fueron dos personas que se movían en una moto.

La Policía de Investigaciones halló en la escena del ataque 13 vainas. En tanto fuentes vinculadas al caso informaron que la vivienda y las víctimas están relacionados a Claudio "Churro" Canavo, un recluso de Piñero que ha sido mencionado en otras balaceras registradas desde comienzos de año.

Balacera y heridos

Dos hombres, con cascos puestos, a bordo de una moto roja. Esa fue la descripción que dieron los testigos sobre los autores del hecho. El saldo del ataque pudo haber sido una masacre, pero los cuatro heridos sobrevivieron.

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Gustavo L., de 33 años, recibió un balazo en el glúteo derecho y fue trasladado al hospital Provincial. Al mismo nosocomio fue derivada su madre Norma G., de 59 años, herida en la pantorrilla derecha.

Agustín L., de 28 años, fue herido en el pie izquierdo y una ambulancia lo trasladó al hospital Eva Perón. Mientras que Julián L., de 30 años, resultó herido en los testigos y permanece internado en el hospital Clemente Álvarez.