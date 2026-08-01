Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro Tres personas entraron a un comercio y uno de ellos tenía una réplica de una pistola. Policías requisaron al menor y encontraron mercadería del local 1 de agosto 2026 · 14:55hs

Lo secuestrado por la policía al adolescente

Tres personas ingresaron este viernes por la noche a un minimarket de España al 1100, en pleno centro de Rosario, con intención de robo. Tras el hecho y luego de la denuncia del propietario, la policía detuvo a un adolescente de 13 años a pocas cuadras, en San Juan al 1600, recuperando parte de los elementos sustraídos.

De acuerdo a lo trascendido, efectivos de la Brigada Motorizada fueron comisionados por la Central de Emergencias del 911 ante un robo en proceso en un comercio ubicado en España al 1100.

Según las primeras actuaciones, tres personas ingresaron al local y, una de ellas exhibiendo un arma, sustrajeron bebidas alcohólicas, dinero en efectivo y otros objetos antes de huir.

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Corriendo por el centro Durante el operativo, los policías observaron a un sospechoso corriendo por San Juan al 1600, logrando interceptarlo. Se trataba de un adolescente de 13 años, que fue trasladado a la Comisaría 16º. En el procedimiento fueron secuestradas una pistola de utilería, siete botellas de fernet, cuatro botellas de gin, una cartera con documentación y 26.800 pesos en efectivo, además de tres trozos de baldosa.