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El empresario Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco

La Justicia federal los investiga por maniobras de lavado de activos derivados de actividades relacionadas a la venta de drogas

31 de julio 2026 · 11:42hs
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El empresario Lelo Pérez

El empresario Lelo Pérez, en sus tiempos de novio de la vedette Victoria Xipolitakis. 

El empresario rosarino Leandro David "Lelo" Pérez, condenado en la megacausa de estafas inmobiliarias, fue detenido este jueves. La Justicia federal lo investiga junto a otras personas, entre ellos policías, por lavado de activos relacionados al narcotráfico.

Lelo Pérez, de 53 años, tuvo su tiempo de fama por ser novio de la vedette Victoria Xipolitakis. Este jueves la Policía Federal lo detuvo en su domicilio de la Torre Aqualina del barrio Martín y quedó demorado al menos hasta ser indagado.

>> Leer más: Tres condenados y ocho absueltos en el juicio por la megaestafa inmobiliaria

Entre los investigados también está su hijo Agustín, que no fue hallado durante los operativos de este jueves y por lo tanto no será indagado. Otros involucrados, que sí fueron aprehendidos, son Marcelo M., socio de Pérez, el subinspector de la policía provincial Emiliano H. y Maximiliano N., expolicía destituido en 2023.

Lavado de dinero narco

La causa la lleva adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. El juez que ordenó los allanamientos es Carlos Vera Barros, quien este viernes indagará a los detenidos.

La investigación se centra en maniobras de lavado de activos con origen en infracciones a la ley de drogas. Es decir que los involucrados dieron apariencia lícita a un patrimonio derivado del narcotráfico que es incompatible con sus ingresos declarados.

>> Leer más: Siete años después, con 13 acusados, comenzó el juicio por la megaestafa inmobiliaria

Los fiscales Matías Scilabra (Procunar) y Fedrico Argibay Molina (Procelac) advirtieron maniobras ilícitas relacionadas a las empresas de indumentaria Palabra Santa S.R.L y Araca y a Transporte Overland. Además de un fideicomiso constructor y la adquisición masiva de vehículos e inmuebles en las que habrían intervenido los funcionarios policiales.

Los vínculos del empresario

Los antecedentes penales de Pérez se remontan a 2016, cuando fue detenido en el marco de la causa provincial que investigó una megaestafa inmobiliaria. En ese entonces trascendió que vivía en la lujosa Torre Aqualina y que estaba en pareja con Victoria Xipolitakis.

>> Leer más: Desmienten vínculo de "Lelo" Pérez con un predio que fue baleado

El fiscal Sebastián Narvaja lo imputó por lavado de activos agravado por su pertenencia a una asociación ilícita. En ese marco en febrero de 2023 firmó un juicio abreviado por el cual aceptó una condena de 3 años de prisión efectiva.

Lelo Pérez también había tenido vínculos con Luis Medina, el empresario vinculado al narcotráfico que fue asesinado en 2013. Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) remitido a la Justicia Federal lo había relacionado a actividades de lavado de dinero mediante la compraventa de autos de alta gama.

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