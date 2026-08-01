Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

El ministro de Economía señaló que el gobierno nacional no prevé ningún plan para un problema que ya alcanza al 12,8% de los hogares y cuestionó a quienes tomaron "mal un crédito"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anticipó que el gobierno no prevé un plan de ayuda para las familias endeudadas.

En un contexto en el que 5,8 millones de argentinos ya son considerados deudores morosos (registran atrasos superiores a 90 días), el ministro de Economía nacional, Luis Caputo , anticipó que el gobierno no tiene en carpeta ningún plan o régimen especial para ayudar a las familias endeudadas .

El funcionario afirmó que el Estado nacional no puede intervenir porque "tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí" ya que se trata de un "acuerdo entre privados" y pronosticó que "la mora, con el tiempo, va a ir cayendo".

El volumen total de personas involucradas en el sistema crediticio argentino asciende a 20,9 millones, de las cuales 5,8 millones son consideradas morosas por registrar atrasos superiores a los 90 días de acuerdo a números del Banco Central que procesó la consultora EcoGo. El sistema financiero argentino enfrenta una situación crítica con 3,4 billones de pesos en créditos ya considerados irrecuperables , que son aquellos que acumulan más de un año de atraso. Según datos del Banco Central, el 12,8% de los hogares argentinos tiene deudas, la cifra más alta de los últimos 24 años.

Caputo: "Que se hagan cargo"

El ministro consideró, en diálogo con el canal A24, que quienes se endeudaron a través de un crédito o por usar una tarjeta para hacer compras cotidianas "tal vez lo hicieron porque no les quedaba otra" o porque dudaron del plan económico del gobierno: "Capaz pensaron que se venían las elecciones, el presidente se iba y la inflación se iba a licuar".

En tanto, dijo que le anticiparon al sistema financiero que se podía dar una situación como la que ocurre actualmente: "Le dijimos a más de un banco «Escuchame, si estás prestando plata al 10 por ciento mensual y los sueldos crecen al 2, lo más probable es que esta gente no te pague»".

Consultado sobre si el gobierno está preparando algún plan especial o régimen para ayudar a las familias a reducir el impacto de las deudas, Caputo aseguró: "Nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones. Si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3.000 (pesos)".

Familias endeudadas en Santa Fe

En Santa Fe cada vez más hogares recurren al endeudamiento para afrontar sus gastos cotidianos. Cuatro de cada diez adultos santafesinos tienen préstamos personales o mantienen saldos financiados en sus tarjetas de crédito, reveló el último Monitor de Consumo del Centro de Estudios Demos.

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La relación entre las ventas reales y el salario real permite dimensionar esta situación. En abril de 2026, el indicador se ubicó en 72,3%, un nivel inferior a los máximos observados durante 2024, pero todavía elevado en términos históricos. Los ingresos reales cayeron un 3,5% en el sector privado y un 18,3% en el sector público, mientras aumentaban tarifas, alquileres, combustibles y otros gastos esenciales. Esto indica que una parte importante del ingreso formal se continúa destinando a la adquisición de alimentos, bebidas y productos básicos, limitando la capacidad de ampliar otros consumos.