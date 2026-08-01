River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla buscará su primer triunfo en el campeonato ante el Millonario. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

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River recibirá a Central por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central visitará a River en el estadio Monumental por la 3ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Millonario y el Canalla de este domingo por la tarde.

El partido correspondiente a la zona B entre River y Central será este domingo 2 de agosto, desde las 19.15, en el estadio Monumental con el arbitraje principal de Nicolás Ramírez , mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.

La transmisión del encuentro entre el Millonario y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Leonardo Vincenti / La Capital

El último enfrentamiento entre River y Central fue triunfo 1-0 del Millonario en las semifinales del Apertura.

Posibles formaciones de River y Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Facundo González o Lautaro Rivero; Lucas Silva, Fausto Vera y Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo y Gastón Ávila; Emanuel Coronel, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Agustín Sández; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.