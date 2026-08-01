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River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla buscará su primer triunfo en el campeonato ante el Millonario. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

1 de agosto 2026 · 08:43hs
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River recibirá a Central por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

River recibirá a Central por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central visitará a River en el estadio Monumental por la 3ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Millonario y el Canalla de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan River vs. Central

El partido correspondiente a la zona B entre River y Central será este domingo 2 de agosto, desde las 19.15, en el estadio Monumental con el arbitraje principal de Nicolás Ramírez, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.

Dónde ver River vs. Central

La transmisión del encuentro entre el Millonario y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre River y Central fue triunfo 1-0 del Millonario en las semifinales del Apertura.

El último enfrentamiento entre River y Central fue triunfo 1-0 del Millonario en las semifinales del Apertura.

>> Leer más: Central compró a un lateral que puede jugar por las dos bandas: es su quinto refuerzo

Posibles formaciones de River y Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Facundo González o Lautaro Rivero; Lucas Silva, Fausto Vera y Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo y Gastón Ávila; Emanuel Coronel, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Agustín Sández; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

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