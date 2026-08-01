Newell's: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Kudelka citó por primera vez a Lucas Gómez y Mateo García, como así también a Martín Ortega y Marcelo Esponda, más la vuelta de Valentino Acuña.

Walter Núñez encara y pasa. Había empezado bien el partido con Independiente pero se lesionó y no estará en el once de Newell's ante Boca.

Frank Kudelka esperará lo necesario para confirmar el once de Newell's que enfrentará este domingo, desde las 17 en el parque Independencia, a Boca Juniors por la 3ª fecha del Clausura. Lo que es seguro es que no dispondrá de Walter Núñez , mientras que Walter Mazzantti sí está disponible. Muchas novedades entre los concentrados.

La primera baja de Kudelka para el inicio del Clausura fue Oscar Salomón , quien sufrió una lesión muscular cerca de un mes antes y no pudo estar disponible para el debut ante Talleres. Pero sí fue al banco ante Independiente, donde no ingresó. Ahora volvió a quedar afuera de los concentrados.

Luego se le sumó un seguro titular: Rodrigo Herrera sufrió un esguince grave de codo izquierdo durante la última semana de trabajo y tiene para un mes. Con suerte estará para la quinta fecha, de local ante Deportivo Riestra.

Los lesionados de Newell's ante la T y el Rojo

En el debut con triunfo ante Talleres los que se lesionaron fueron Jerónimo Gómez Mattar, con una distensión muscular, y Martín Ortega, con una sobrecarga. De los dos, el lateral derecho fue concentrado, pero es difícil que juegue o vaya al banco, ya que la lista informada fue de 26 jugadores. Mientras, Facundo Guch salió acalambrado pero pudo jugar ante Independiente.

Y ante el Rojo, Walter Núñez sufrió un esguince de tobillo derecho, dejando su lugar en el primer tiempo al pibe Thomas Ríos. Esa sería la variante ahora.

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Fecha 3

Boca (L)

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Mientras, Mazzantti sintió una molestia en el aductor izquierdo y también dejó la cancha en el entretiempo, para que entre Alan Soñora.

De los dos, Núñez sigue afuera y Mazzantti fue concentrado, inclusive para jugar desde el vamos. Si eso no ocurre, Soñora tiene posibilidades concretas de jugar de entrada. Y es más, podría hacerlo por David Sotelo. Mientras, Jerónimo Russo retornaría al equipo en lugar de Martín Luciano. Y Matías Cóccaro volvería por Juan Ignacio Ramírez.

Un equipo probable de la Lepra sería con Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y David Sotelo/Alan Soñora; Walter Mazzantti/Alan Soñora, Facundo Guch y Thomas Ríos; Matías Cóccaro.

En tanto, además de la novedad de que concentró a Martín Ortega, también lo hizo con Marcelo Esponda, que faltó ante Independiente, claro que ambos por sobrecargas musculares.

Y otras grandes novedades fueron las citaciones por primera vez de Mateo García y Lucas Gómez, que acaban de firmar sus contratos.

De todas formas Kudelka concentró a 26 jugadores y tres quedarán afuera del banco. Habrá que ver quienes son.