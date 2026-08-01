Newell's: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Frank Kudelka esperará lo necesario para confirmar el once de Newell's que enfrentará este domingo, desde las 17 en el parque Independencia, a Boca Juniors por la 3ª fecha del Clausura. Lo que es seguro es que no dispondrá de Walter Núñez, mientras que Walter Mazzantti sí está disponible. Muchas novedades entre los concentrados.
La primera baja de Kudelka para el inicio del Clausura fue Oscar Salomón, quien sufrió una lesión muscular cerca de un mes antes y no pudo estar disponible para el debut ante Talleres. Pero sí fue al banco ante Independiente, donde no ingresó. Ahora volvió a quedar afuera de los concentrados.
Luego se le sumó un seguro titular: Rodrigo Herrera sufrió un esguince grave de codo izquierdo durante la última semana de trabajo y tiene para un mes. Con suerte estará para la quinta fecha, de local ante Deportivo Riestra.
Los lesionados de Newell's ante la T y el Rojo
En el debut con triunfo ante Talleres los que se lesionaron fueron Jerónimo Gómez Mattar, con una distensión muscular, y Martín Ortega, con una sobrecarga. De los dos, el lateral derecho fue concentrado, pero es difícil que juegue o vaya al banco, ya que la lista informada fue de 26 jugadores. Mientras, Facundo Guch salió acalambrado pero pudo jugar ante Independiente.
Y ante el Rojo, Walter Núñez sufrió un esguince de tobillo derecho, dejando su lugar en el primer tiempo al pibe Thomas Ríos. Esa sería la variante ahora.
Mientras, Mazzantti sintió una molestia en el aductor izquierdo y también dejó la cancha en el entretiempo, para que entre Alan Soñora.
De los dos, Núñez sigue afuera y Mazzantti fue concentrado, inclusive para jugar desde el vamos. Si eso no ocurre, Soñora tiene posibilidades concretas de jugar de entrada. Y es más, podría hacerlo por David Sotelo. Mientras, Jerónimo Russo retornaría al equipo en lugar de Martín Luciano. Y Matías Cóccaro volvería por Juan Ignacio Ramírez.
Un equipo probable de la Lepra sería con Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y David Sotelo/Alan Soñora; Walter Mazzantti/Alan Soñora, Facundo Guch y Thomas Ríos; Matías Cóccaro.
En tanto, además de la novedad de que concentró a Martín Ortega, también lo hizo con Marcelo Esponda, que faltó ante Independiente, claro que ambos por sobrecargas musculares.
Y otras grandes novedades fueron las citaciones por primera vez de Mateo García y Lucas Gómez, que acaban de firmar sus contratos.
De todas formas Kudelka concentró a 26 jugadores y tres quedarán afuera del banco. Habrá que ver quienes son.