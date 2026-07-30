Pullaro en Rosario: "En la política nacional hay mucho grito y agravio"

El gobernador encabezó la jornada "Santa Fe en el mundo" y dijo que la provincia demostró "que puede reducir el costo del Estado"

Este jueves el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en Rosario la apertura de la jornada “Santa Fe en el mundo: impacto productivo del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y oportunidades de comercio con América del Norte y Asia”, un espacio de análisis impulsado por el Consejo Económico y Social (CEyS) para evaluar cómo el nuevo escenario internacional puede fortalecer el desarrollo productivo y las exportaciones de la provincia .

La actividad, realizada en el Salón Terrazas de La Fluvial, reunió a funcionarios provinciales y nacionales, representantes del sector empresarial, universidades e instituciones productivas para debatir los desafíos y las oportunidades que plantean los cambios en el comercio internacional .

Durante la apertura, Pullaro destacó el valor institucional del Consejo Económico y Social y el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado . “Hoy, en la política nacional, hay mucho grito y agravio. En Santa Fe demostramos que es posible construir políticas públicas de otra manera, a partir de la articulación público-privada”, afirmó.

Santa Fe y la producción

El gobernador recordó que el CEyS, creado por ley en 2016, trascendió los cambios de gobierno y se consolidó como una política de Estado. “Es muy importante lo que se debatirá aquí, porque Santa Fe es la provincia más productiva de la República Argentina”, sostuvo.

Asimismo, señaló que desde el inicio de su gestión el gobierno provincial trabaja para consolidar los mercados existentes y abrir nuevos destinos para la producción santafesina mediante políticas de largo plazo. En ese sentido, destacó la participación en foros internacionales, el acompañamiento a las pymes exportadoras y las inversiones en infraestructura.

“Ya demostramos que Santa Fe puede reducir el costo del Estado, bajar impuestos e invertir como nunca en infraestructura productiva. En los últimos 30 meses invertimos lo mismo que en los ocho años anteriores, con los mismos recursos, porque fuimos capaces de construir un Estado más eficiente”, afirmó. También remarcó las inversiones en rutas, energía, gasoductos, infraestructura portuaria y aeropuertos para mejorar la competitividad de las empresas.

En el cierre de su discurso, Pullaro convocó a sostener el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones intermedias: “Tenemos grandes oportunidades y debemos construirlas entre todos los santafesinos, con el sector privado planificando y el Estado acompañando y apuntalando ese proceso”, expresó.