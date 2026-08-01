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Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Los jóvenes oftalmólogos perdieron la vida en Monje por un siniestro vial que involucró a un camión. Una tercera víctima fue trasladada con lesiones

1 de agosto 2026 · 14:19hs
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Agustín Ferreyra y Alejo Vicentin habían ido a Coronda antes del choque.

Agustín Ferreyra y Alejo Vicentin habían ido a Coronda antes del choque.

El choque registrado este viernes en la autopista Rosario-Santa Fe provocó con la muerte de dos oftalmólogos y una tercera médica fue atendida en Monje por lesiones. En las últimas horas se confirmó la identidad de las víctimas: Agustín Ferreyra Greca y Alejo Vicentin. Por su parte, María Florencia Cuevas fue rescatada por los bomberos.

Las tres personas que viajaban en el auto eran residentes y habían ido a una clínica privada de Coronda para atender a pacientes. Mientras regresaban hacia el sur, el conductor de un camión con acoplado perdió el control en el kilómetro 64,5 y embistió el automóvil Toyota gris en el que circulaban.

La colisión provocó la muerte de los dos hombres. Las mujer que los acompañaba fue atendida inicialmente en el Samco local. Luego del traslado a cargo de los Bomberos Voluntarios de Barrancas, los médicos la derivaron al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

>> Leer más: Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

El conductor del camión, Esteban R., es un cordobés oriundo de la localidad de Seeber. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) recibió una denuncia en su contra por por doble homicidio culposo en el siniestro vial y la causa quedó en manos del fiscal Julio Lema.

¿Quiénes eran los médicos que murieron en el choque?

Los oftalmólogos fallecieron este viernes, cerca de las 16.30, en la autopista Rosario-Santa Fe mientras iban sentido a Rosario bajo una tormenta que complicaba el tránsito. Vicentin trabajaba en el Sanatorio Británico.

El médico no sólo estudió en la ciudad antes de empezar a ejercer, sino que también jugó al rugby en Atlético del Rosario y en el Club Atlético Estudiantes de Paraná, donde comenzó a practicar el deporte. "Difícil de expresar con palabras el dolor de la injusticia divina, cuando pega tan profundo, cuando pega tan inexplicablemente, cuando pega a una familia tan querida, cuando pega a sus amigos, cuando pega a nuestras familias", publicó el club entrerriano en Instagram junto a un lazo negro de luto.

"Era un chico maravilloso, lleno de vida y amor… divino, cariñoso y alegre…", agregaron los voceros de Estudiantes de Paraná, que despidieron a Agustín y acompañaron a la familia del joven. Dos de sus hermanos actualmente forman parte del plantel de rugby. Ante la trágica noticia, el club solicitó la suspensión de su encuentro ante Tala RC y de todas las categorías. "Esta decisión responde al acompañamiento y respeto que queremos brindar a nuestros jugadores, a su familia y a todos sus seres queridos en este difícil momento", expresó la subcomisión de la entidad. En la misma línea se expresó la Unión de Rugby Entrerriana y acompañó a la familia y seres queridos de Greca.

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Los mensajes de condolencias para Alejo Vicentin se replicaron en redes. Oriundo de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, el joven fue despedido como "un gran profesional" y una "grandísima persona, siempre con buena onda y alegre". Un usuario recordó "el privilegio" de compartir guardias con Alejo "un excelente ser humano".

María Florencia Cuevas es oriunda de Victoria, Entre Ríos. En el momento del choque estaba en el asiento trasero del Toyota y quedó atrapada entre los hierros retorcidos del auto. Fue rescatada por los bomberos voluntarios y trasladada por el Sies en código rojo hasta Monje, desde donde luego la derivaron por la gravedad de sus lesiones.

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