La Capital | La Región | transporte

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto

El gobierno provincial reordenó los servicios interurbanos del corredor. Habrá nuevos horarios, más conexiones, beneficios SUBE y refuerzos para estudiantes

31 de julio 2026 · 12:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Nuevos cambios en el transporte interurbano

Nuevos cambios en el transporte interurbano

Quienes utilizan el transporte interurbano sobre la ruta nacional 11 encontrarán desde ahora un nuevo esquema de funcionamiento. El gobierno de Santa Fe puso en marcha una reorganización de los servicios que conecta Rosario con distintas localidades del corredor, con el objetivo de aumentar las frecuencias, mejorar las combinaciones y reducir el costo de algunos viajes.

La medida alcanza a las empresas Espiga de Oro y Tata Rápido e incluye nuevos horarios, una mejor coordinación entre recorridos y beneficios tarifarios para determinados usuarios.

Según explicó la Secretaría de Transporte y Logística, el nuevo esquema fue diseñado a partir del análisis de la demanda y de los horarios de mayor circulación para adecuar la oferta a quienes viajan todos los días por trabajo, estudio o trámites.

Qué cambia para los pasajeros

Uno de los principales cambios es la ampliación de la cantidad de servicios tanto en días hábiles como durante fines de semana y feriados.

Las mejoras beneficiarán especialmente a quienes viajan desde y hacia localidades como Coronda, Arocena, San Fabián, Barrancas, Monje, Oliveros y Maciel, que contarán con más opciones horarias para trasladarse hacia Rosario y la ciudad de Santa Fe.

>> Leer más: Transporte en Rosario: Nación niega retrasos en los fondos y responde al municipio por los subsidios

Además, la provincia reorganizó los recorridos de Tata Rápido para que las combinaciones funcionen de manera integrada. De esa manera, quienes deban continuar viaje en otro tramo del corredor podrán hacerlo con un único boleto, evitando pagar un nuevo pasaje al realizar un trasbordo.

Beneficios con SUBE

Otra de las novedades alcanza a quienes viajan entre Coronda y Rosario. Los nuevos servicios incorporan el sistema SUBE, lo que permitirá acceder a la Tarifa Social Federal para los usuarios alcanzados por ese beneficio. En esos casos, el pasajero abonará el 45 % del valor del boleto.

Más servicios durante el ciclo lectivo

La reorganización también contempla un esquema especial para el período escolar.

La provincia incorporó frecuencias adicionales destinadas a estudiantes y docentes que utilizan diariamente el transporte interurbano para asistir a escuelas, institutos terciarios y universidades.

El objetivo es que los horarios de los colectivos tengan una mejor correspondencia con los ingresos y egresos de los establecimientos educativos.

"Buscamos un servicio más eficiente"

La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, sostuvo que las modificaciones surgieron tras un análisis de la demanda de pasajeros y de los recorridos más utilizados.

"El objetivo es aprovechar mejor los recursos disponibles para ofrecer un servicio más eficiente, con más frecuencias, mejores conexiones y respuestas concretas para quienes todos los días dependen del transporte público para estudiar, trabajar o realizar sus actividades", señaló.

La funcionaria agregó que la reorganización apunta a que viajar entre las localidades del corredor "sea más simple, más accesible y en mejores condiciones para los usuarios".

Noticias relacionadas
En esta primera etapa se ejecutan las columnas que sostendrán las cabreadas donde posteriormente se colocará el techo del nuevo taller. Además, se construyen alrededor de 30 metros cuadrados de mampostería y se realizan 200 metros cuadrados de revoque grueso y fino, tareas que permitirán avanzar con la estructura del edificio. 

Comenzaron las obras de ampliación del taller de la Técnica de San Gregorio

Fumigaciones. El informe de la UNR abarcó a 9 localidades vinculadas a la actividad agrícola 

Fumigaciones en Santa Fe: informe de la UNR las vincula a casos de hipotiroidismo y abortos 

El Centro Cultural Comunal se vio colmado de vecinos que acompañaron con entusiasmo esta nueva producción teatral y reconocieron con un cálido y prolongado aplauso el trabajo realizado por el Taller de Teatro Comunal “Magnafama”.

Timbúes: el taller de teatro Magnafama brilló con "La verdad de la mentira"

La escuela de Casilda convoca a secundarios a conocer la oferta de estudios superiores de la región.

Llega a Casilda la Expo Carreras que convoca a secundarios de la región

Ver comentarios

Las más leídas

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Lo último

River abrochó a su séptimo refuerzo antes de recibir a Central el próximo domingo

River abrochó a su séptimo refuerzo antes de recibir a Central el próximo domingo

Faustino Oro protagonizará una jornada de ajedrez en Rosario, camino a los Juegos Suramericanos

Faustino Oro protagonizará una jornada de ajedrez en Rosario, camino a los Juegos Suramericanos

Pedro Sánchez expresó su repudio por la crisis en Ceuta: Hay mafias que trafican con seres humanos

Pedro Sánchez expresó su repudio por la crisis en Ceuta: "Hay mafias que trafican con seres humanos"

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto

El gobierno provincial reordenó los servicios interurbanos del corredor. Habrá nuevos horarios, más conexiones, beneficios SUBE y refuerzos para estudiantes

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto
Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: ¿cuándo cobran estatales y docentes?
La Ciudad

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: ¿cuándo cobran estatales y docentes?

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

Allanamientos con cuatro detenidos por desvío de fondos y administración fraudulenta
Policiales

Allanamientos con cuatro detenidos por desvío de fondos y administración fraudulenta

Zona sudoeste: balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero
Policiales

Zona sudoeste: balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero

EPE: demuelen un depósito para construir una nueva estación transformadora en el centro

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

EPE: demuelen un depósito para construir una nueva estación transformadora en el centro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Central compró a un lateral que puede jugar por las dos bandas: es su quinto refuerzo

Central compró a un lateral que puede jugar por las dos bandas: es su quinto refuerzo

Ovación
En Newells, Mazzanti quedó entre algodones pero creen que podría jugar el domingo ante Boca
Ovación

En Newell's, Mazzanti quedó entre algodones pero creen que podría jugar el domingo ante Boca

En Newells, Mazzanti quedó entre algodones pero creen que podría jugar el domingo ante Boca

En Newell's, Mazzanti quedó entre algodones pero creen que podría jugar el domingo ante Boca

Faustino Oro protagonizará una jornada de ajedrez en Rosario, camino a los Juegos Suramericanos

Faustino Oro protagonizará una jornada de ajedrez en Rosario, camino a los Juegos Suramericanos

Newells cerró su quinto refuerzo sobre la hora: un mediocampista para Kudelka

Newell's cerró su quinto refuerzo sobre la hora: un mediocampista para Kudelka

Policiales
Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio
Policiales

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

Allanamientos con cuatro detenidos por desvío de fondos y administración fraudulenta

Allanamientos con cuatro detenidos por desvío de fondos y administración fraudulenta

Condenan a 12 años de prisión a un hombre que asesinó a otro en el barrio Santa Lucía

Condenan a 12 años de prisión a un hombre que asesinó a otro en el barrio Santa Lucía

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

La Ciudad
Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo
La Ciudad

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

Paritarias: el gobierno provincial dijo que las negociaciones se retomarán en seis meses

Paritarias: el gobierno provincial dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: ¿cuándo cobran estatales y docentes?

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: ¿cuándo cobran estatales y docentes?

Trasladan árboles al Bosque de los Constituyentes por las obras de la costanera norte

Trasladan árboles al Bosque de los Constituyentes por las obras de la costanera norte

Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu
La Ciudad

Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Por Claudio Berón
Policiales

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Unidos arma dos equipos para encarar la nueva ley electoral de Santa Fe

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos arma dos equipos para encarar la nueva ley electoral de Santa Fe

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo solicitarlas
Información General

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo solicitarlas

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte
Policiales

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte

Milei acusó a la alta política de estafar a los argentinos con el Banco Central
Polítca

Milei acusó a la "alta política" de estafar a los argentinos con el Banco Central

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave
La Región

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Alerta: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades
La Ciudad

Alerta: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas
Policiales

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo al querer auxiliar a una vecina
La Ciudad

Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo al querer auxiliar a una vecina

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: Vino y mintió
La Ciudad

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: "Vino y mintió"

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario
La Ciudad

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Deudores morosos por provincias: cómo está Santa Fe frente al resto del país
Economía

Deudores morosos por provincias: cómo está Santa Fe frente al resto del país

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Quién era la joven argentina  encontrada muerta en una playa de Punta del Este
Información General

Quién era la joven argentina  encontrada muerta en una playa de Punta del Este

Qué se sabe sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos a España
El Mundo

Qué se sabe sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos a España

La ropa sucia era cocaína: imputaron a tres camioneros por tráfico desde Bolivia
Policiales

La "ropa sucia" era cocaína: imputaron a tres camioneros por tráfico desde Bolivia

Tras el error que lo dejó libre, dictan la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado
Policiales

Tras el error que lo dejó libre, dictan la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana
La Ciudad

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana