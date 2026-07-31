Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto

El gobierno provincial reordenó los servicios interurbanos del corredor. Habrá nuevos horarios, más conexiones, beneficios SUBE y refuerzos para estudiantes

Quienes utilizan el transporte interurbano sobre la ruta nacional 11 encontrarán desde ahora un nuevo esquema de funcionamiento. El gobierno de Santa Fe puso en marcha una reorganización de los servicios que conecta Rosario con distintas localidades del corredor, con el objetivo de aumentar las frecuencias, mejorar las combinaciones y reducir el costo de algunos viajes.

La medida alcanza a las empresas Espiga de Oro y Tata Rápido e incluye nuevos horarios, una mejor coordinación entre recorridos y beneficios tarifarios para determinados usuarios.

Según explicó la Secretaría de Transporte y Logística, el nuevo esquema fue diseñado a partir del análisis de la demanda y de los horarios de mayor circulación para adecuar la oferta a quienes viajan todos los días por trabajo, estudio o trámites.

Uno de los principales cambios es la ampliación de la cantidad de servicios tanto en días hábiles como durante fines de semana y feriados.

Las mejoras beneficiarán especialmente a quienes viajan desde y hacia localidades como Coronda, Arocena, San Fabián, Barrancas, Monje, Oliveros y Maciel, que contarán con más opciones horarias para trasladarse hacia Rosario y la ciudad de Santa Fe.

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Además, la provincia reorganizó los recorridos de Tata Rápido para que las combinaciones funcionen de manera integrada. De esa manera, quienes deban continuar viaje en otro tramo del corredor podrán hacerlo con un único boleto, evitando pagar un nuevo pasaje al realizar un trasbordo.

Beneficios con SUBE

Otra de las novedades alcanza a quienes viajan entre Coronda y Rosario. Los nuevos servicios incorporan el sistema SUBE, lo que permitirá acceder a la Tarifa Social Federal para los usuarios alcanzados por ese beneficio. En esos casos, el pasajero abonará el 45 % del valor del boleto.

Más servicios durante el ciclo lectivo

La reorganización también contempla un esquema especial para el período escolar.

La provincia incorporó frecuencias adicionales destinadas a estudiantes y docentes que utilizan diariamente el transporte interurbano para asistir a escuelas, institutos terciarios y universidades.

El objetivo es que los horarios de los colectivos tengan una mejor correspondencia con los ingresos y egresos de los establecimientos educativos.

"Buscamos un servicio más eficiente"

La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, sostuvo que las modificaciones surgieron tras un análisis de la demanda de pasajeros y de los recorridos más utilizados.

"El objetivo es aprovechar mejor los recursos disponibles para ofrecer un servicio más eficiente, con más frecuencias, mejores conexiones y respuestas concretas para quienes todos los días dependen del transporte público para estudiar, trabajar o realizar sus actividades", señaló.

La funcionaria agregó que la reorganización apunta a que viajar entre las localidades del corredor "sea más simple, más accesible y en mejores condiciones para los usuarios".