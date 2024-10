Tiros en el oeste: una balacera agitó el avispero en una zona signada por el narcomenudeo

Este lunes no habrá entrenamiento para los chicos del club 14 de Junio, ubicado sobre la vereda norte de Viamonte al 7200. Es que bien enfrente este domingo por la noche fue atacada a balazos una mujer de 31 años mientras caminaba por la vía pública. En el barrio, mientras tanto, aguardan con temor la posibilidad de que ese hecho signifique una vuelta a tiempos realmente violentos que se vivieron en días no tan lejanos.

No está claro si la víctima fue el objetivo de la balacera, porque al parecer los tiradores no se tomaron demasiado tiempo para afinar puntería. La mujer herida y su amiga iban caminando a un kiosco de la zona cuando fueron sorprendidas por los tiros. Vecinos del lugar la llevaron en un auto particular al Policlínico San Martín, desde donde la derivaron Hospital Clemente Álvarez. Mientras, en la escena del hecho los peritos levantaron tres vainas calibre 22.

Algo cambió

"Estábamos tranquilos a comparación de hace un tiempo. Igual acá después de las diez de la noche no conviene salir, nos metemos adentro porque siempre algo pasa", analizó una vecina este lunes por la mañana mientras caminaba con un niño y conversaba con La Capital. "Es cierto que está más calmado el barrio, pero hace unos días que están pasando cosas. Ayer fueron estos tiros y ahora fijate que hay miedo. El club suspendió la práctica de hoy", contó por su parte un comerciante de la zona en referencia al club 14 de Junio de Viamonte al 7200.

Todo apunta a un conflicto relacionado al narcomenudeo. Más allá de si la víctima de los balazos de este domingo tiene que ver o no con ese trasfondo. "En el 5 volvieron a vender, por eso los problemas", aventuró un vecino en referencia al consorcio de torres identificado con ese número. Es, justamente, por donde caminaban las mujeres al momento de ser baleadas.

>> Leer más: Narcomenudeo y violencia: la trama del asesinato de un adolescente en Villa Banana

Cuando hablan de un conflicto por esos temas los vecinos distinguen dos posibilidades. O hay una competencia por el territorio entre vendedores que ocupan distintos consorcios, o alguien del barrio no quiere que se venda para no generar movimientos extraños y peligrosos. En ese sentido los disparos de este domingo pudieron ser algo más que el punto final de alguna bronca.

78944700.jpeg Jonatan Eduardo Suárez, de 30 años, fue hallado sin vida al lado de un tanque de agua en un pasillo de los Fonavi de Monte Flores al 7200. Diario La Capital / Virginia Benedetto

No existe descripción más gráfica que la de los vecinos para dar cuenta de un cambio de dinámica en la venta al menudeo. "Son pibes que van cambiando. Se paran en el pasillo y los que compran llegan por las dos calles", contó un vecino en referencia a las paralelas Viamonte y Monte Flores. "A la tarde el movimiento acá es constante. Ahora con esto que pasó no sé cómo va a seguir", agregó.

En otros tiempos en el barrio era sabido que los transeros compraban, alquilaban o usurpaban algún departamento y ahí acopiaban la droga. Después la bajaban de a poco y fragmentada para ser vendida mientras un cómplice hacía campana ante cualquier sospecha. Los vecinos cuentan que durante varios meses esos movimientos habían parado, pero que ahora volvieron. Lo aseguran con un aspecto básico: hay nuevas caras, nadie conoce ni de vista a esos pibes que se paran a vender.

Narcomenudeo

Una dinámica similar se expuso hace dos semanas en un procedimiento del Comando Radioeléctrico todavía bajo investigación. Tres jóvenes fueron detenidos en el mismo complejo Fonavi donde fue la balacera de este domingo. Tenían varias dosis de cocaína listas para la venta.

Según la información brindada por la Unidad Regional II de la policía, cerca de la medianoche del 14 de octubre agentes que patrullaban la zona fueron advertidos por frecuencia radial de un caso de venta de estupefacientes en Viamonte y Brasil. Allí una persona alertó de la llegada del móvil, por lo cual dos jóvenes intentaron huir pero fueron capturadas a los pocos metros.

>> Leer más: Narcomenudeo: tras una breve persecución caen tres jóvenes con varias dosis de cocaína

"¡La yuta, la yuta!", reportaron los policías que gritó un hombre al ver llegar el patrullero. Ante esa advertencia dos jovenes comenzaron a correr pero fueron detenidas de inmediato, al igual que el muchacho que les había dado aviso de la llegada de la policía.

WhatsApp Image 2024-10-28 at 13.35.41.jpeg

Los aprehendidos fueron identificados como Gastón Ezequiel F., de 20 años, Rocío Macarena S. de 18 años y Agustina Loana S., de 24 años. Al ser requisadas los agentes encontraron estupefacientes en manos de las dos jóvenes.

Según reportó la policía, una ellas llevaba consigo una bandolera con 25 dosis de cocaína y 54.500 pesos. Mientras que la otra tenía entre sus prendas 51 bochitas. Con la presencia de dos testigos los agentes procedieron a comunicarse con la Fiscalía de Flagrancia, desde donde el fiscal Diego Giro dispuso la detención de los aprehendidos, que fueron trasladados a la comisaría 32ª.

Homicidios recientes

Los vecinos hablan del temor por un rebrote de la violencia y lo hacen con fundamentos. En la memoria colectiva de ese rincón de la zona oeste permanece el recuerdo de varios asesinatos enmarcados en conflictos por venta de drogas. Algunos de ellos entre los mismos pasillos en los que este domingo se volvió a escuchar el sonido típico de tres balazos al hilo.

>> Leer más: Trasfondo narco en el ataque que mató a una embarazada y dejó herida a su hija de 9 años

"Te acordás de la mujer embarazada. Fue tremendo", recordó un vecino y lector habitual de las crónicas policiales. Se refería al asesinato de Débora Celeste Andino, de 31 años, una vendedora al menudeo acribillada en enero de 2022 dentro de su departamento del complejo de viviendas. Además de cursar un embarazo avanzado, la mujer estaba con sus hijas pequeñas al momento de ser asesinada.

Meses más tarde, en junio del mismo año, Ayrton David Suárez, de 26 años, fue asesinado a tiros entre los pasillos del Fonavi. A metros de allí, aseguraron en el barrio, había un punto de venta de drogas. "Les mataron a un cliente para que no vendan más ahí, les tiraron un muerto ahí para que después venga otro y se ponga a vender en otro lugar", mencionó un vecino en aquella ocasión.

A fines de ese año fue asesinado Nahuel Ezequiel Alfonzo, de 20 años, con un balazo en la cabeza. Ya en febrero de 2023 fue acribillado en la misma zona Jonatan Eduardo Suárez, de 30 años y residente del complejo de viviendas. Los resabios de aquellas broncas se encuentran en las marcas de los balazos en las paredes, en las que también pueden leerse los nombres de algunas de las víctimas.