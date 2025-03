Sospechan que un femicida condenado en Bariloche también mató a una adolescente en Coronda.

La sospecha de la familia

Según comunicó Bariloche2000, Rubén Ojeda, padre de Magalí, tiene la esperanza de que esta novedad "genere algún movimiento en la causa que investiga el asesinato de su hija". El hombre continúa afirmando que aquella noche en que supuestamente la joven había salido con sus amigos, los testigos la vieron junto a Gutiérrez.

"A mí no me dijeron nunca nada. Fui a ver al fiscal y me dijeron que necesitaban más pruebas", declaró el padre de Magalí en contacto con Radio Seis. El hombre duda si la Justicia tomó medidas en relación a Gutiérrez como sospechoso del asesinato de su hija. En febrero de 2023 el Ministerio de Justicia de la provincia difundió una recompensa económica para quien brindara información fehaciente sobre el crimen.