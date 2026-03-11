La Capital | Policiales | crímenes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Mariela Miranda, madre de Alan Funes, fue asesinada delante de su hijo. Hecho que provocó una saga de crímenes en el barrio Tablada y alrededores

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

11 de marzo 2026 · 14:42hs
Alan Funes

Alan Funes, en prisión tras una saga de crímenes cometidos como venganza, entre ellos el asesinato de su madre Mariela Miranda. 

Diez años atrás, el 11 de marzo de 2016 por la tarde, una mujer de 35 años fue asesinada delante de familiares en la puerta de su casa de Ayacucho al 4300. Uno de los testigos fue su hijo Alan Funes, por entonces de 17 años, quien juró venganza y a los pocos días hizo estallar un conflicto que ya llevaba su tiempo. Todo en el marco de una disputa territorial en los barrios Tablada y Municipal que decantó en una saga de crímenes y caídas en prisión.

Cinco años después del crimen de Mariela Miranda fueron condenados Juan "Juanchi" Almada y Alexis Caminos. Este último es el hijo del "Pimpi", barra brava de Newell's asesinado en 2010 por René "Brujo" Ungaro. Parte de una bronca que en aquellos años escaló y puso a los Funes del lado de Ungaro y a los Caminos en alianza con Rubén "Tubi" Segovia. El copamiento territorial para la venta de drogas fue el histórico telón de fondo de esta disputa sostenida a balazos durante unos quince años.

>> Leer más: "Bienvenidos al barrio de Alan Funes", una pintada que invadió las calles de Tablada y Las Heras

La muerte de Miranda terminó por exponer a su familia, que se despedazó con los asesinatos de los hermanos Jonatan y Ulises Funes y las detenciones de Alan y Lautaro. A diez años de este crimen la escena de los hechos linda con una vivienda derribada en el marco de la ley de Microtráfico por ser considerada un punto de operaciones del clan. Alan Funes, en tanto, fue condenado a prisión perpetua por instigar un homicidio desde la cárcel.

El asesinato de Mariela

Cerca de las 14.30 del 11 de marzo de 2016, en la puerta de su casa de Ayacucho casi esquina Uriburu, Mariela Miranda conversaba con su hijo Alan, su hijastro Jonatan y un conocido de la familia mientras otro hijo de la mujer, de tres años, jugaba alrededor. La secuencia fue la de una modalidad del crimen que para entonces ya se había afirmado en Rosario: dos tipos llegaron en una moto a contramano y, al frenar a metros del grupo, el que iba de acompañante empezó a disparar.

Fueron más de diez disparos pero solo uno impactó en Miranda, aunque fue suficiente para matarla. La autopsia arrojó que el balazó había ingresado por la espalda provocando lesiones vertebrales, en la arteria aorta y en un pulmón para luego salir a la altura del pecho casi en línea recta. En ese instante drámatico Alan Funes logró una observación que luego sería elemental para el avance de la causa: tras los cascos de los homicidas, que tenían la visera levantada, alcanzó a reconocer a Alexis Caminos y Juan Almada.

>> Leer más: Mariela Miranda, el nombre de una víctima que desató una guerra en la zona sur

A Caminos lo detuvo la Gendarmería en octubre de 2016, al saltar en un procedimiento de identificación que tenía pedido de captura por un homicidio de 2012. Almada, en tanto, había sido detenido en junio de 2016 por otra causa, pero en noviembre de 2017 finalmente le imputaron el homicidio de Miranda. Antes se hizo una rueda de reconocimiento en la que el sospechoso se paró junto a otros jóvenes con cascos de motos puestos. "Ese fue el que mató a mi mamá", dijo Alan Funes al señalar sin dudas a Almada. En septiembre de 2021, en procedimientos abreviados, Caminos fue condenado a 20 años de prisión y Almada a 15.

Un contexto

Los hermanos Funes declararon en la investigación por el crimen de Miranda, pero fue el testimonio de Jonathan "Bam Bam" Funes el que sirvió para contextualizar un conflicto histórico. Se remontó a los años "2012 o 2013": "Mis hermanos Alan y Ullses iban a la escuela técnica 393 (ubicada en Alice al 5000) y para llegar tenían que pasar por el barrio Municipal. En ese barrio la familia Caminos controlaba todo lo que pasaba: venta de drogas, usurpaciones. Lo que pasó fue que querían que mis hermanos sean sus sicarios y empiecen a matar gente para ellos. Pero ellos no querían. Ulises tenía 16 años y Alan cerca de 12. Ellos querían que mis hermanos maten a los que habían matado a su padre, a los de la banda de los Ungaro".

>>Leer más: La banda de Alan Funes: familia, menores y jóvenes que deseaban "una oportunidad"

Fue Jorge Funes, padre de los chicos, quien se plantó con los Caminos e inició así una rivalidad territorial que con el tiempo acercó a los Funes con René Ungaro. En ese contexto, de acuerdo a distintas denuncias realizadas, los Caminos intentaron usurpar viviendas de los Funes: un método violento de desplazamiento que tiempo después los propios Funes aplicarían con otras víctimas. Con esa bronca como trasfondo, un episodio puntual fue el que -para las fiscales Marisol Fabrro y Viviana O'Connell- motivó el crimen de Miranda: una denuncia que tres días antes había hecho la madre de Jorge Funes contra Alexis Caminos por un intento de usurpación de su casa del barrio Municipal.

Cuatro meses después del crimen de su madre, Alan Funes se vengó. Fue el 1º de mayo de 2016, en un pasillo de Ayacucho y Ameghino, cuando le disparó desde atrás a Eugenio "Pupi" Solaro. Un crimen que cometió cuando todavía tenía 17 años, por lo cual fue juzgado en el sistema de Menores y condenado en 2020 a 12 años de prisión. Estuvo en el entonces Instituto de Recuperación del Adolescente (IRAR) hasta octubre de 2017 cuando, ya con 18 años, la jueza María del Carmen Musa le otorgó prisión domiciliaria en la casa de la abuela. Beneficio que tuvo hasta que el 5 de enero de 2018 le llegó un pedido de captura cuando trascendió públicamente un video en el que disparaba hacia arriba con una ametralladora para festejar el inicio del 2018.

Crímenes y venganzas

Para entonces los Funes se habían consolidado como una organización territorial en alianza con René Ungaro, ya preso pero aún así a la cabeza de una banda dedicada al narcomenudeo en Tablada y barrios aledaños. Las disputas continuaron y el vuelto le llegó a los Funes el 7 de enero de 2018, cuando Ulises Funes fue asesinado a balazos en un pasillo del barrio La Lata. Días antes su padre, Jorge Funes, había sobrevivido a un ataque a tiros en Alvear.

>> Leer más: La ejecución de Ulises Funes, nuevo crimen de una violenta saga barrial

Todavía prófugo, Alan Funes cometió su segunda venganza tras el asesinato de su hermano: el 14 de enero de 2018 acribilló a Marcela Díaz, hermana de Rubén "Tubi" Segovia, miembro de la banda de Caminos. Diez días después cayó en un departamento de Callao al 3900, donde se escondía con su entonces novia Jorgelina "Chipi" Selerpe, hoy también presa. Por ese crimen Funes fue condenado en mayo de 2021 a 35 años de prisión, condena que incluyó su pertenencia a la asociación ilícita liderada desde la cárcel de Piñero por el Brujo Ungaro.

Pero el verdadero rebote del crimen de Marcela Díaz llegó el 5 de febrero siguiente, cuando Jonatan "Bam Bam" Funes fue emboscado y acribillado en la ruta 14, a menos de un kilómetro de la cárcel de Piñero, de donde acababa de salir de una visita a sus hermanos Alan y Lautaro. Otro asesinato ligado a esa saga, pero tal vez como parte de un ajuste interno, fue el de Ruben "Tubi" Segovia. El 24 de abril de 2018 al menos cuatro miembros de la misma banda, entre ellos el propio Juanchi Almada, lo mataron apuñalaron y estrangularon en una celda de la cárcel de Coronda.

Jefe desde la cárcel y una perpetua

En medio de tanta muerte violenta, surge un interrogante todavía abierto: cómo y por qué, ya estando preso, Alan Funes escaló en el organigrama criminal rosarino. Lo hizo primero en Piñero y luego en Ezeiza, donde fue trasladado tras la fuga de otros reclusos de la cárcel provincial. En marzo de 2022, con 23 años, volvió a ser imputado por asociación ilícita pero en ese caso como jefe desde el penal de Ezeiza.

>> Leer más: Condenan a prisión perpetua a Alan Funes por ordenar el crimen de una chica desde la cárcel

En ese contexto, había quedado al mando de una pandilla de pibes de Tablada que vendían drogas con una casa de Chacabuco al 4100 como base, a la que llamaban "El pasillo". La mayor cantidad de información con la que se profundizó en esa causa surgió a partir del asesinato de Mariel Lezcano, de 21 años, ejecutada en octubre de 2021 en la puerta de su casa de Ayacucho al 4300, mismo lugar donde años antes había sido asesinada la madre de Alan Funes.

En octubre de 2024 Alan Funes fue condenado a prisión perpetua como instigador del asesinato de Mariel Lezcano. La investigación develó que había ofrecido 100 mil pesos a los jóvenes que ejecutaron el crimen que tenía como objetivo real a la madre de la víctima, una mujer vinculada al narcomenudeo que era hostigada por los Funes para que vendiera para ellos. Hoy, a diez años del estallido de aquella saga de venganzas y con Alan Funes preso en la cárcel federal de Marcos Paz, Tablada sigue siendo un terreno de disputas pero con nombres propios que permanecen en las sombras.

Noticias relacionadas
El hombre involucrado en la causa de abuso sexual cayó en la Bajada Barbi.

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

La vivienda de Bacle al 6500 estaba deshabitada después del crimen.

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El juez federal Gastón Salmain siguió la audiencia judicial conectado por zoom. 

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González.

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Ver comentarios

Las más leídas

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Villa Gobernador Gálvez: 3000 vecinos realizaron trámites con el operativo Santa Fe Acá

Villa Gobernador Gálvez: 3000 vecinos realizaron trámites con el operativo "Santa Fe Acá"

Timbúes: El Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix recibió una nueva ambulancia

Timbúes: El Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix recibió una nueva ambulancia

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Este miércoles se presentó un Programa de Educación Digital. Los chicos no podrán usar los dispositivos ni en los recreos. En secundaria se permitirá solo con supervisión docente

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
La Ciudad

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo
Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Ovación
Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU
Ovación

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Irán se baja del Mundial 2026 en Estados Unidos: No hay condiciones para participar

Irán se baja del Mundial 2026 en Estados Unidos: "No hay condiciones para participar"

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Policiales
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

La Ciudad
La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newells: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación