El youtuber Freej0ta estuvo demorado, denunció violencia institucional y pide que se investigue

El descargo del youtuber

"Como yo conseguía ropa ahí, porque conozco a mucha gente, esta persona enojada manifiesta que iba a encontrar la vuelta para no dejarla entrar porque tenía un problema conmigo", aseguró Intorbida a La Capital. "Le dije que no sea poco hombre, que si tiene un problema conmigo lo arregle conmigo y no con mi mujer", dijo que le respondió él al agente penitenciario.

FreejOtaVideos (1).mp4

El problema en cuestión, indicó Intorbida, fue a raíz de sus videos. "Ya filmé tres videos en la cárcel, mostrando la contaminación y los malos tratos. Mostré la realidad y él me manifiesta que yo lo había escrachado", sostuvo. "Me dijo que se la iba a pagar y que me iba a mostrar lo que podía hacer. Qué podía hacer: llamar a la policía. Yo le dije que me iba a quedar a esperar para aclarar", agregó.

El momento en que arribó la policía fue filmado por el denunciante. "Cuando veo llegar a la policía prendo la cámara. Porque acá si no tenés pruebas no vale nada la palabra, más de un pibe como yo, de un barrio popular", explicó. En la filmación se ve cuando el hombre le pide a los policías aclarar lo que había ocurrido, pero fue directamente esposado.

"Estamos amparados"

Luego de un forcejeo en el suelo, que también quedó filmado, los policías lo subieron a un móvil y se lo llevaron. "Me tuvieron en un patrullero desde las 14 hasta las 20. Me mostraron fotos del Instagram de mi mujer y me decían cosas obscenas, me mostraban fotos de mi hijo", aseguró.

FreejOtaVideos (3).mp4

Una práctica habitual de la policía en casos de violencia institucional es golpear en zonas del cuerpo en las que no quedan hematomas, para que luego esas lesiones no puedan ser constatadas por un médico. A Intorbida, según contó, le pegaron en reiteradas ocasiones en el abdomen.

"Me tuvieron así hasta que me llevaron al Hospital Alberdi. Ahí el personal médico les dijo que se calmen", contó. "Nosotros estamos amparados y te vamos a romper la boca", aseguró Intorbida que le respondieron los policías cuando él les dijo que se estaban equivocando.

Finalmente fue trasladado a la comisaría 32. "Me trataron bien, como se tiene que tratar a una persona detenida, como se debe hacer el trabajo de un policía", aseguró. En la seccional le dieron la libertad y le dijeron que le iban a iniciar una causa por resistencia a la autoridad y amenazas.

"Que investiguen y se aclare"

"Voy a presentar denuncia para ir a fondo hasta que esto se aclare, porque si no me están manchando el nombre que tanto me costó limpiar", sostuvo Intorbida. A su vez, destacó que su denuncia apunta contra un agente puntual. "No generalizo con todo el personal penitenciario. Es una persona sola, con un problema personal", explicó.

freejota.png

"Espero que busquen las cámaras de la cárcel, porque sé que hay y creo que graban sonido. Para que llegue a aclararse y se sepa que no fue como dicen", solicitó el hombre. Fuentes oficiales brindaron su versión de los hechos: "Intorbida comenzó a increpar y amenazar a un agente penitenciario, Comenzó a golpear esa puerta y una empleada penitenciaria dio aviso al 911 para solicitar refuerzo policial".

"No sucedieron las cosas como la contaron", aseguró Intorbida por su parte. "Nunca lo hubiera amenazado porque sé que eso me puede perjudicar. Más a una persona como yo que tiene antecedentes. Pero estoy tranquilo porque sé que eso no es verdad. Van a tener que demostrar las pruebas que tienen", agregó.

Intorbida insistió en que la agresión fue con motivo de su trabajo como creador de contenidos para redes sociales. "Lo que hago es muy importante para la ciudad. Muestro lo que la gente tiene miedo de contar, porque piensa que si dice lo que le sucede van a ser afectados", explicó. "Hoy en día soy la voz de los que no tienen oportunidades. Por hacer este trabajo voy a estar estigmatizado. Yo sé que ando con todo en regla y no le debo nada a la Justicia. Pero uno nunca sabe cuándo pueden armarte una causa como está", manifestó.