Crimen en la zona oeste: lo mataron a tiros mientras operaba un montacargas y dejaron una nota amenazante

Ignacio Brítez, de 19 años, fue asesinado cuando trabajaba en la distribuidora de un familiar en Provincias Unidas al 2300. El escrito que dejaron no menciona a funcionarios

Alrededor de las 17 dos hombres llegaron a la esquina en una moto que estacionaron allí. Acto seguido bajaron y fueron hacia el joven que estaba operando un montacargas. Al parecer el chico intentó reaccionar cuando vio que se le acercaban los dos hombres, pero éstos no le dieron tiempo: le dispararon y lo hicieron caer del montacargas . Entonces lo remataron y dejaron una nota escrita junto al cuerpo.

Si bien no se revela el contenido de la nota amenazante se pudo saber que no menciona, como en otras tantas oportunidades, al gobernador Maximiliano Pullaro ni a ningún funcionario de su gabinete. En principio parece ser un mensaje para cuatro hombres presos en un pabellón de una cárcel. Al respecto una versión indicaba que Ignacio tenía un hermano detenido en la cárcel de Piñero y no se descarta que pueda estar implicado en un conflicto carcelario.

crimen.jpg

Con el asesinato de Brítez son al menos 60 los homicidios registrados en lo que va de este año en el departamento Rosario. En lo que va de este mes se trata del segundo, ambos en el lapso de 20 horas, aunque hasta el momento no hay indicios que conecten ambos casos perpetrados justo cuando el gobierno provincial presentaba un informe destacando una abrupta disminución de la violencia armada en la ciudad en la cual tendría que ver una merma en los enfrentamientos entre bandas criminales que hasta el año pasado explicaba más de la mitad de los hechos.