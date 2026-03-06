Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Miguel Cladera tiene pedido de captura por el asesinato de un joven en Villa Gobernador Gálvez. También buscan a Rolando González por otro crimen

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe amplió la lista de recompensas para esclarecer homicidios en el departamento Rosario . A través de distintas resoluciones, el gobierno ofreció 10 millones de pesos para atrapar a dos prófugos denunciados en la ciudad y en Villa Gobernador Gálvez.

La medida se inscribe dentro de la aplicación de la ley 13.494, que también también regula el funcionamiento del Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos . De acuerdo a la normativa, el Estado debe mantener bajo reserva la identidad de las personas que colaboran con la Justicia en la búsqueda de los sospechosos.

Las recompensas se fijaron de manera oficial para esclarecer distintos casos investigados por el fiscal Patricio Saldutti . Por el primero se solicitó la captura de Miguel Sebastián Cladera , un pescador que lleva más de cinco años prófugo tras el asesinato de un joven de 25 años en Villa Gobernador Gálvez. En el caso del segundo crimen, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya acordó la condena a un partícipe secundario y pretende imputar a Rolando Ariel González por una disputa que terminó con una muerte en la zona sudoeste de Rosario.

Cualquier persona que tenga datos relevantes sobre los homicidios en investigación puede llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected] . También están disponibles las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario

Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe

Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto

Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista

Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

El Estado pagará 10.000.000 de pesos en cada caso. El monto se estableció a través de las resoluciones 563 y 567 del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Quienes participaron en estos delitos no pueden cobrar el dinero. El gobierno santafesino define el pago a partir de un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos para confirmar la utilidad de la declaración. Asimismo, el dinero puede repartirse entre dos o más personas que hayan brindado su testimonio y el monto se divide de acuerdo a la relevancia de la información que aportan.

Después de la verificación de los datos, los colaboradores cobran en efectivo y tienen garantizando el anonimato total, incluso después del cierre proceso penal. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

Una pelea vecinal y un muerto en Villa Gobernador Gálvez

Cladera tiene pedido de captura desde el 24 de octubre de 2020 por el asesinato de Alejandro Maximiliano Rojas. El joven de 25 años recibió una puñalada en el abdomen esa madrugada y falleció en el Hospital Provincial de Rosario.

Según fuentes policiales, el prófugo atacó a su vecino con un arma blanca durante una discusión sobre el volumen de la música en el barrio Esperanza. El agresor estaba reunido con otras personas y se negaba a reducir el ruido en su casa.

Después de la pelea, Rojas fue trasladado desde San Rafael al 3200 hasta el Hospital Anselmo Gamen en Villa Gobernador Gálvez. Los médicos decidieron derivarlo a Rosario para continuar el tratamiento, pero no lograron evitar su muerte.

Disputa y crimen en el barrio Toba

Por otro lado, la provincia fijó una segunda recompensa de 10 millones de pesos para destrabar la causa sobre un crimen cometido cerca de La Lagunita. En este caso, la víctima fue Jonatan Alfredo Rodríguez, baleado el domingo 6 de octubre de 2024 sobre el pasaje 1847 al 6300.

El fiscal Saldutti abrió la investigación alrededor de testimonios sobre una pelea cerca de la casa del hombre de 36 años. Mientras discutía con dos personas en la calle, ambas empezaron a darle puñetazos. A continuación, una de ellas sacó un arma y lo atacó a balazos.

Después de los disparos, los delincuentes abandonaron el Chevrolet Corsa en el que habían llegado a la escena del crimen y escaparon. Rodríguez murió antes de que pudiera recibir asistencia médica.

La causa se actualizó en noviembre pasado, cuando la Justicia homologó un procedimiento abreviado con una condena a 6 años y 8 meses de prisión para Carlos González Villalba. El imputado era el conductor del auto denunciado. Los investigadores confirmaron que inició la pelea cuando la víctima le advirtió que iba manejando a alta velocidad y podía lesionar a los vecinos.

De acuerdo a la teoría judicial, Rolando González también estaba arriba del vehículo cuando se produjo el altercado que terminó a los tiros con una pistola calibre 9 milímetros. Si bien fue identificado, permanece prófugo desde entonces.