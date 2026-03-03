La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Es hija del "Chivo" Saravia, acribillado en un golpe comando a su casa de barrio Alvear en 2021. En esa vivienda detuvieron a su hija con más de cien gramos de cocaína

La hija de 23 años de Nelson "Chivo" Saravia , exreferente de la barra brava de Newell’s Old Boys asesinado en octubre de 2021, fue imputada este martes por la tenencia con fines de comercialización de 121 gramos de cocaína compacta y fraccionada hallada en un allanamiento del viernes pasado en su casa de barrio Alvear . Con ella fue apresada un joven de 22 años que también quedó implicado por el secuestro de otros 45 gramos de la sustancia. Los dos quedaron en prisión preventiva por seis meses.

Se trata de Chiara Candela Saravia , quien fue detenida en un operativo de la Policía Federal del pasado viernes 27 de febrero en la casa familiar de San Nicolás al 3700. Allí desembarcaron varias chatas con agentes de la fuerza de seguridad nacional para allanar la casa de quien fuera el líder de la barra leprosa y otros domicilios. En la vivienda fue apresado Marcelo Javier A., de 22 años . En su presentación en la audiencia judicial los dos jóvenes dijeron ser estudiantes y ella, además, dijo trabajar como niñera.

En el procedimiento los agentes reportaron el secuestro de 170 gramos de cocaína, teléfonos celulares, balanzas y vehículos : una moto Honda Navi, una Wave y un Peugeot 307. La investigación, se indicó entonces, estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (Duof) Rosario y derivó en allanamientos en cuatro domicilios del barrio.

Los dos jóvenes fueron sometidos a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal ante el juez Alejandro Negroni. El juez rechazó los pedidos de libertad o medidas alternativas al encierro solicitados por la defensa y en cambio dictó la prisión preventiva de ambos acusados por un plazo de seis meses, con vencimiento el 27 de agosto.

En esa instancia, el fiscal César Cabrera le atribuyó a la mujer haber tenido en su poder con fines de comercialización 64 envoltorios de cocaína con un peso de 25 gramos y dos bolsas de nailon con cocaína compacta por un peso de 99 gramos. A esto se sumó el hallazgo de elementos de fraccionamiento como precintos y bolsitas y material de estiramiento de la sustancia. En el caso de A., fue implicado por el hallazgo de otros 45 gramos de cocaína, una balanza digital y recortes de nailon.

El fiscal calificó los delitos como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y citó las evidencias del caso antes de solicitar la prisión preventiva de ambos. Además de disponer esta medida, el juez validó el encuadre legal provisorio que permite encausar a la venta al menudeo de drogas a partir de la Ley de Microtráfico.

El crimen de Chivo

El padre de Chiara, Nelson Saravia, fue acribillado en su casa de San Nicolás al 3700 pasada la medianoche del 23 de octubre de 2021 por un grupo de atacantes que irrumpieron en una habitación donde estaba con un hijo y un sobrino. “Acá está. Lo encontré”, gritó uno de los sicarios antes de disparar más de veinte balazos a quien fuera jefe de la barra brava de Newell’s entre 2013 y 2016. Los agresores se llevaron de la casa de la víctima un celular mediante el cual los autores fueron localizados por la señal de GPS del aparato.

Así, en julio del año pasado cuatro referentes del paravalanchas fueron condenados a prisión perpetua por su intervención en el asesinato. Guillermo "Chupa" Sosa y Alejandro "Rengo" Ficcadenti —este último también imputado por las amenazas a Ángel Di María que demoraron su regreso al fútbol argentino— fueron considerados instigadores y organizadores. Los otros dos condenados fueron Salvador Alegre y Alexis Dittler, señalados como autores materiales del ataque.

La investigación determinó que los agresores llegaron en un Peugeot 308 junto a Alan Sosa, asesinado en julio de 2022, y un cuarto ocupante que no fue identificado. Una vez en la puerta, fue Alegre quien abrió la puerta de calle a patadas. Un testigo de identidad reservada que los vio llegar aseguró que todos tenían chalecos antibalas y uno de ellos llevaba un arma en la mano.