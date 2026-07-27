Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial

La brecha se ubicó en 4,2%. Los operadores monitorearon la suba del petróleo y las expectativas sobre la política cambiaria. Subió el riesgo país hasta los 442 puntos básicos. ¿Qué sucedió con las acciones y los ADR?

El presidente aseguró en La Rural de Palermo que el dólar no va ir a $1.800.

El dólar blue volvió a subir durante la rueda de ayer y cerró a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con un avance de $15 respecto del viernes. De esta manera, la brecha con el dólar oficial mayorista se amplió al 4,2%, frente al 3,2% de la rueda anterior.

Mientras el mercado informal registró la mayor variación de la jornada, el dólar oficial mayorista permaneció estable en $1.497 para la venta, nivel en el que se mantiene desde hace varios días y que lo ubica un 22,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente en $1.839,93.

La rueda estuvo marcada por un escenario internacional más desafiante. El repunte del precio del petróleo, la reimposición de aranceles por parte de Estados Unidos y la renovada tensión en Medio Oriente impulsaron al dólar a nivel global y aumentaron la cautela entre los inversores. A nivel local, el mercado también continuó atento a las repercusiones de las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien la semana pasada afirmó que un dólar de entre $1.700 y $1.800 “es una posibilidad”. Aunque desde el Ministerio de Economía evitaron pronunciarse sobre esos dichos, la Casa Rosada salió a descartar que el gobierno estuviera anticipando una devaluación.

Durante su visita a la Exposición Rural, el presidente Javier Milei respaldó a Ravier y sostuvo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “El dólar no va a ir a $1.800; si hace esa apuesta va a salir perdiendo”, aseguró el mandatario, en un mensaje destinado a reafirmar que la estrategia cambiaria no sufrió modificaciones.

En el segmento de contado del mercado oficial se negociaron casi u$s596,6 millones, mientras que en el mercado de futuros el volumen alcanzó los u$s1.181 millones. Los contratos correspondientes a 2026 registraron leves subas, de hasta el 0,1%, y reflejan una expectativa de dólar mayorista de $1.496,5 para fines de julio y de alrededor de $1.640 hacia diciembre.

En el mercado minorista, el dólar cerró a $1.520 para la venta en el Banco Nación, por lo que el dólar tarjeta se ubicó en $1.976. Según el promedio de entidades financieras que releva el Banco Central, la cotización minorista finalizó en $1.520,47.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró prácticamente estable en $1.532,81, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,1% y finalizó en $1.597,93.

Más allá de la polémica por las declaraciones de Ravier, las expectativas del mercado siguen alejadas de un dólar oficial en torno a los $1.800 antes de fin de año. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.673 para diciembre y cercano a $1.805 dentro de los próximos doce meses.

Los operadores también continúan incorporando a los precios la reciente mejora de la calificación soberana de la Argentina por parte de Moody’s, que elevó la nota del país de Caa1 a B3 y modificó la perspectiva de estable a positiva.

El riesgo país

Por otra parte, el riesgo país subió este lunes y cerró en 442 puntos básicos, en una rueda en la que los mercados internacionales operaron con cautela a la espera de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que este miércoles definirá el rumbo de su política monetaria.

La jornada comenzó con expectativas de un repunte en las bolsas luego del fuerte descenso en el precio internacional del petróleo. Sin embargo, ese escenario perdió fuerza por la caída de las acciones de las principales compañías de semiconductores o chips, uno de los sectores con mayor influencia en Wall Street.

La baja del crudo había sido impulsada por las versiones sobre una posible reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que podría aumentar la oferta mundial de petróleo. A ello se sumó una importante operación por cientos de millones de dólares en el mercado de futuros, que reforzó las expectativas de un retroceso en la cotización del barril.

No obstante, el deterioro del sector tecnológico terminó condicionando el desempeño de los principales índices bursátiles y neutralizó el efecto positivo que el desplome del petróleo podía tener sobre los mercados.

En este contexto, la atención de operadores e inversores permanece puesta en la reunión de la Fed, ya que cualquier decisión sobre las tasas de interés tendrá impacto en los mercados de bonos, acciones, divisas y materias primas a nivel global.

En cuanto al índice S&P Merval, truncó su recorrido al alza en la apertura y registró un descenso del orden del 0,04%, ante un dato guía que pagó el precio de la aceptable participación del sector de la energía en su composición. En este punto, las alzas que se dieron y destacaron en la jornada fueron de: Cresud, con el 1,68%, seguida de Loma Negra, con el 1,52% y de Banco Macro en tercer lugar con el 1,46%. Por otro lado, en cuanto a los descensos del día, sobresalieron los de YPF con -1,58%, seguida de Edenor con -0,96% y TGN con -0,89%.

En cuanto a los ADRs, en Wall Street presentaron subas y, entre las alzas, Globant con el 5,8%, seguida de Corporación América con el 2,5%; Banco Supervielle y Banco Macro, compartiendo el tercer lugar, las dos con el 2,2%, se ubicaron entre las primeras. Y en relación a las caídas, estas fueron encabezadas por Tenaris con -1,8%, seguida de YPF con -1,5% y TGS con -0,8%.