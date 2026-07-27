La Capital | Economía | dólar

Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial

La brecha se ubicó en 4,2%. Los operadores monitorearon la suba del petróleo y las expectativas sobre la política cambiaria. Subió el riesgo país hasta los 442 puntos básicos. ¿Qué sucedió con las acciones y los ADR?

27 de julio 2026 · 19:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
El presidente aseguró en La Rural de Palermo que el dólar no va ir a $1.800.

El presidente aseguró en La Rural de Palermo que el dólar no va ir a $1.800.

El dólar blue volvió a subir durante la rueda de ayer y cerró a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con un avance de $15 respecto del viernes. De esta manera, la brecha con el dólar oficial mayorista se amplió al 4,2%, frente al 3,2% de la rueda anterior.

Mientras el mercado informal registró la mayor variación de la jornada, el dólar oficial mayorista permaneció estable en $1.497 para la venta, nivel en el que se mantiene desde hace varios días y que lo ubica un 22,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente en $1.839,93.

La rueda estuvo marcada por un escenario internacional más desafiante. El repunte del precio del petróleo, la reimposición de aranceles por parte de Estados Unidos y la renovada tensión en Medio Oriente impulsaron al dólar a nivel global y aumentaron la cautela entre los inversores. A nivel local, el mercado también continuó atento a las repercusiones de las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien la semana pasada afirmó que un dólar de entre $1.700 y $1.800 “es una posibilidad”. Aunque desde el Ministerio de Economía evitaron pronunciarse sobre esos dichos, la Casa Rosada salió a descartar que el gobierno estuviera anticipando una devaluación.

Durante su visita a la Exposición Rural, el presidente Javier Milei respaldó a Ravier y sostuvo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “El dólar no va a ir a $1.800; si hace esa apuesta va a salir perdiendo”, aseguró el mandatario, en un mensaje destinado a reafirmar que la estrategia cambiaria no sufrió modificaciones.

En el segmento de contado del mercado oficial se negociaron casi u$s596,6 millones, mientras que en el mercado de futuros el volumen alcanzó los u$s1.181 millones. Los contratos correspondientes a 2026 registraron leves subas, de hasta el 0,1%, y reflejan una expectativa de dólar mayorista de $1.496,5 para fines de julio y de alrededor de $1.640 hacia diciembre.

En el mercado minorista, el dólar cerró a $1.520 para la venta en el Banco Nación, por lo que el dólar tarjeta se ubicó en $1.976. Según el promedio de entidades financieras que releva el Banco Central, la cotización minorista finalizó en $1.520,47.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró prácticamente estable en $1.532,81, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,1% y finalizó en $1.597,93.

Más allá de la polémica por las declaraciones de Ravier, las expectativas del mercado siguen alejadas de un dólar oficial en torno a los $1.800 antes de fin de año. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.673 para diciembre y cercano a $1.805 dentro de los próximos doce meses.

Los operadores también continúan incorporando a los precios la reciente mejora de la calificación soberana de la Argentina por parte de Moody’s, que elevó la nota del país de Caa1 a B3 y modificó la perspectiva de estable a positiva.

El riesgo país

Por otra parte, el riesgo país subió este lunes y cerró en 442 puntos básicos, en una rueda en la que los mercados internacionales operaron con cautela a la espera de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que este miércoles definirá el rumbo de su política monetaria.

La jornada comenzó con expectativas de un repunte en las bolsas luego del fuerte descenso en el precio internacional del petróleo. Sin embargo, ese escenario perdió fuerza por la caída de las acciones de las principales compañías de semiconductores o chips, uno de los sectores con mayor influencia en Wall Street.

La baja del crudo había sido impulsada por las versiones sobre una posible reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que podría aumentar la oferta mundial de petróleo. A ello se sumó una importante operación por cientos de millones de dólares en el mercado de futuros, que reforzó las expectativas de un retroceso en la cotización del barril.

No obstante, el deterioro del sector tecnológico terminó condicionando el desempeño de los principales índices bursátiles y neutralizó el efecto positivo que el desplome del petróleo podía tener sobre los mercados.

En este contexto, la atención de operadores e inversores permanece puesta en la reunión de la Fed, ya que cualquier decisión sobre las tasas de interés tendrá impacto en los mercados de bonos, acciones, divisas y materias primas a nivel global.

En cuanto al índice S&P Merval, truncó su recorrido al alza en la apertura y registró un descenso del orden del 0,04%, ante un dato guía que pagó el precio de la aceptable participación del sector de la energía en su composición. En este punto, las alzas que se dieron y destacaron en la jornada fueron de: Cresud, con el 1,68%, seguida de Loma Negra, con el 1,52% y de Banco Macro en tercer lugar con el 1,46%. Por otro lado, en cuanto a los descensos del día, sobresalieron los de YPF con -1,58%, seguida de Edenor con -0,96% y TGN con -0,89%.

En cuanto a los ADRs, en Wall Street presentaron subas y, entre las alzas, Globant con el 5,8%, seguida de Corporación América con el 2,5%; Banco Supervielle y Banco Macro, compartiendo el tercer lugar, las dos con el 2,2%, se ubicaron entre las primeras. Y en relación a las caídas, estas fueron encabezadas por Tenaris con -1,8%, seguida de YPF con -1,5% y TGS con -0,8%.

Noticias relacionadas
El riesgo país subió el martes, antes de que se conociera el informe de Moody´s. Se espera que impacte hoy en el mercado.

La calificadora Moody's elevó la nota de la deuda soberana argentina

La máxima autoridad del FMI mantuvo una intensa agenda en Buenos Aires que incluyó reuniones con el presidente y el equipo económico. Este martes viajará a Vaca Muerta.

El FMI ratificó su apoyo al plan económico y afirmó que Argentina no necesitará más fondos

Los trabajadores de frigorífico Euro sostuvieron en pie la planta.

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

 La vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, pidió que las retenciones se eliminen por ley

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Lo último

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

De Oscar Martínez a Rodrigo de la Serna: Matías Mayer y sus maestros en la actuación argentina

De Oscar Martínez a Rodrigo de la Serna: Matías Mayer y sus maestros en la actuación argentina

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

El cabo Fabricio Cortez afronta un pedido de 12 años de prisión por el crimen de Marcelo Flores, a quien baleó en el cuello en Baigorria al 1500

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario
Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio
Ovación

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
La Ciudad

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial
Economía

Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Ovación
Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Por Rodolfo Parody
Ovación

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

Alivio en Newells: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Policiales
Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital
Policiales

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

La Ciudad
Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Genética y salud: una gran esperanza para una enfermedad rara
Salud

Genética y salud: una gran esperanza para una enfermedad rara

Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe
Salud

Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

La Sociedad Rural Rosario pide desterrar por ley las retenciones
Economía

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato
Política

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches
La ciudad

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios
La Ciudad

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo
Salud

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve
La ciudad

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad
Economía

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país
Ovación

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Por Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec
Economía

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha
La Ciudad

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing