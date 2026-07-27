Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas

La quinta edición se realizará del 29 de julio al 2 de agosto en la ex Rural. Ofrecerán indumentaria, calzado y accesorios con precios promocionales

En un escenario atravesado por la retracción del consumo y la competencia de los productos importados, Rosario Outlet volverá a abrir sus puertas con una nueva edición que reunirá a 40 marcas locales de indumentaria, calzado y accesorios. El evento se desarrollará del miércoles 29 de julio al domingo 2 de agosto en la ex Rural, con entrada gratuita y productos a precios promocionales.

Organizado por la Municipalidad de Rosario, el outlet busca acercar al público prendas y accesorios fabricados en la ciudad mediante la venta directa de las marcas, sin intermediarios.

Según anticiparon desde la organización, los visitantes podrán encontrar productos con valores que arrancan en $3.000 , dependiendo del artículo y la modalidad de pago.

Cintos: desde $3.000 .

desde . Ropa interior masculina: desde $5.000 .

desde . Remeras: desde $10.000 .

desde . Buzos: desde $15.000 .

desde . Tops y shorts: desde $20.000 .

desde . Sweaters: desde $25.000 .

desde . Jeans, camisas y pilotines: desde $35.000 .

desde . Abrigos: desde $45.000 .

desde . Zapatos y carteras: desde $59.000.

La propuesta incluirá productos de temporada y de otras colecciones, comercializados directamente por las empresas rosarinas participantes.

Cuándo y dónde será

La quinta edición se realizará en los salones de la Ex Rural, con ingreso por bulevar Oroño 2493.

Los horarios serán del 29 de julio al 1° de agosto de 12 a 20. En tanto,el domingo 2 de agosto el horario será de 9 a 18. La entrada será libre y gratuita.

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Además del espacio comercial, el predio contará con un patio gastronómico para completar la propuesta durante las cinco jornadas.

Las marcas que participarán

En total participarán 40 empresas rosarinas, entre ellas Sonder, Hardway, Balance Fit, Archie, Vandalia, Japón Jeans, Hardfield, Melocotón, Ringo, Cooper, Enfans, Laundry, This Week, Sibari, Fiume, Titanitos, Tannery, Donkap Jeans, Lotus, Gufo y otras firmas de la ciudad dedicadas al diseño, la confección y la fabricación de indumentaria, calzado y accesorios.

Un evento que crece edición tras edición

Rosario Outlet llegará a su quinta edición después de consolidarse como uno de los principales eventos comerciales de la ciudad. De acuerdo con datos de la Municipalidad, las cuatro ediciones anteriores reunieron alrededor de 400.000 visitantes y generaron ventas por más de $7.172 millones, cifras que respaldan la continuidad de una iniciativa pensada para impulsar a la industria textil y del calzado local y ofrecer alternativas de compra a precios más accesibles para los consumidores.

Una apuesta para fortalecer la producción local

Desde la Municipalidad destacaron que la propuesta busca impulsar a un sector que atraviesa un escenario complejo por la caída del consumo y la mayor competencia de los productos importados.

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El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, señaló que el Outlet "abre oportunidades para los empresarios y ofrece precios accesibles a los consumidores". En ese sentido, sostuvo que la industria textil y del calzado, "muy golpeada en el último tiempo", encuentra en esta iniciativa "cierto alivio", uno de los principales objetivos de la política pública.

Por su parte, la subsecretaria de Producción, Sabrina Brachetta, remarcó que el evento representa "una apuesta por la industria local" porque permite acceder a productos de calidad a precios convenientes, comprados directamente a quienes los fabrican y generan empleo en Rosario.