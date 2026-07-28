Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

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El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales
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Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
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Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
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La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados
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Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka
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Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"
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Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori
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Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad
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Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión
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Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
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Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas
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Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego
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Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero
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Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario
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Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías