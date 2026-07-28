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Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

Una joven denunció el ataque a en el barrio La Cerámica. Gendarmería interceptó al presunto tirador en un vehículo robado

28 de julio 2026 · 09:36hs
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La balacera ocurrió este lunes en Unión al 2700.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La balacera ocurrió este lunes en Unión al 2700.

Un hombre de 25 años quedó detenido este lunes a la noche luego de una balacera en la zona norte de Rosario. Según fuentes oficiales, el sospechoso iba en moto, estaba armado y fue perseguido por las fuerzas de seguridad federales que suelen vigilan ese sector de la ciudad.

De acuerdo a la versión preliminar, un delincuente disparó al menos seis veces frente a una vivienda ubicada en Unión al 2700. Luego de la denuncia, Gendarmería Nacional empezó a buscar al agresor y Adrián Z. fue demorado a poco más de diez cuadras del lugar.

El procedimiento comenzó minutos antes de las 19.30, cuando un joven abrió fuego en inmediaciones del barrio La Cerámica. Después de las detonaciones, el tirador huyó hacia el norte en una motocicleta y se cruzó con un grupo de agentes de las fuerzas federales.

Detenido con una moto entre Parque Field y barrio Rucci

La persecución se inició a partir del testimonio de una joven sobre el ataque a tiros contra su casa. En base a esta declaración, los gendarmes asignados en el lugar por el Plan Bandera siguieron al conductor del rodado hacia el oeste y finalmente frustraron el escape. Mientras tanto, las autoridades secuestraron seis vainas servidas cerca del domicilio.

El personal de las fuerzas federales interceptó al sospechoso en el cruce de Berrini y Manuel de Falla, entre los barrios Rucci y Parque Field. Durante la requisa le secuestraron una pistola FM Hi-Power M95 Detective con un proyectil adentro del cargador.

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Después de la requisa, los encargados del operativo verificaron los datos de la moto IKA Slalom en la que viajaba el muchacho. Aunque no tenía patente, los agentes constataron que tenía un pedido de secuestro desde el 21 de julio por una denuncia realizada en la comisaría 17ª de Rosario.

Finalizada la persecución, el fiscal Gabriel Rolón ordenó la detención de Adrián Z. y el traslado hasta la comisaría 30ª. El joven quedó a disposición de la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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