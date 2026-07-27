La Capital | La Ciudad | deudas

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Se trata de una medida para regularizar deudas con financiación de hasta 36 cuotas. Familias y pequeños contribuyentes concentran la mayoría de las solicitudes

27 de julio 2026 · 18:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Más de 22 mil contribuyentes se adhirieron al plan especial de pago de deudas tributarias provinciales.

Foto: La Capital / Archivo

Más de 22 mil contribuyentes se adhirieron al plan especial de pago de deudas tributarias provinciales.

El plan especial de pago de deudas tributarias impulsado por el gobierno de Santa Fe transita su última semana de vigencia con una amplia respuesta de los contribuyentes. Hasta la semana pasada se registraron 22.481 adhesiones, con un marcado predominio de las familias y de los pequeños y medianos contribuyentes, principales destinatarios de la medida.

El régimen permite regularizar deudas tributarias en hasta 36 cuotas con un interés del 0 %, una herramienta diseñada para aliviar la carga fiscal en un contexto económico desafiante y con restricciones en el acceso al financiamiento. El plazo para adherirse finaliza el 31 de julio, aunque la provincia analiza la posibilidad de extender su vigencia.

El subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, destacó la respuesta obtenida por el programa y señaló que “el objetivo es aliviar la carga tributaria de las familias y las empresas santafesinas. Este plan es una herramienta más para brindar alivio en un contexto macroeconómico complejo, marcado por la desaceleración de la actividad económica y las dificultades de acceso al financiamiento”.

Familias y pymes, al frente de las adhesiones

El Plan A, destinado a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados y a pequeños y medianos contribuyentes, concentra la mayor demanda, con 17.054 adhesiones. Del total, 10.192 corresponden a deudas por patente automotor, 4.023 al impuesto inmobiliario, 2.829 a ingresos brutos y 10 al impuesto de sellos.

En tanto, el Plan B, dirigido a contribuyentes con más de dos inmuebles o dos vehículos registrados, suma 5.072 solicitudes. De ellas, 2.815 corresponden a patente automotor, 2.245 al impuesto inmobiliario, 10 a ingresos brutos y 2 al impuesto de sellos.

El Plan C, destinado a grandes contribuyentes, registró principalmente adhesiones para regularizar deudas de patente Automotor, con 171 solicitudes. A ellas se suman 6 correspondientes a ingresos brutos y 5 al inmobiliario. Por su parte, el Plan D, orientado a empresas con deudas en discusión administrativa o judicial, alcanzó 152 adhesiones.

El plan también contempla un régimen específico para prestadores de servicios asistenciales para personas con discapacidad, quienes pueden regularizar sus deudas en hasta 36 cuotas y con un interés del 0 %.

Cómo adherirse al plan

El trámite puede realizarse de manera digital a través del portal de Gestiones Ciudadanas del gobierno de Santa Fe.

1 - Generar la liquidación de la deuda

*Los contribuyentes deben ingresar al portal y generar la liquidación correspondiente al impuesto que desean regularizar.

*Para impuesto inmobiliario y patente automotor, se debe seleccionar el trámite "Visualización y liquidación de deuda".

*Para ingresos brutos y sellos, corresponde utilizar "Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda". En este caso, es necesario contar previamente con el servicio "API - Santa Fe - LDAE" habilitado en ARCA.

2- Seleccionar el Plan Especial de Pago

Una vez emitida la liquidación para Patente o Impuesto Inmobiliario, el sistema habilita la opción "Plan Especial de Pago 2026", desde donde podrá elegirse la cantidad de cuotas, visualizar el monto financiado, el valor de cada pago y el cronograma de vencimientos.

3- Completar la solicitud

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con la siguiente información:

*Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).

*Correo electrónico.

*Teléfono de contacto.

*Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Una vez finalizado el trámite, el sistema permitirá descargar el formulario "Solicitud de convenios de pago en cuotas" y el comprobante correspondiente a la primera cuota.

El pago inicial podrá efectuarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos -tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (Debin) a través de PlusPagos-. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

Noticias relacionadas
Alejandro Ghelfi, creador de la página Rosario Paranormal. 

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Vuelve Rosario Outlet con precios promocionales

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas

El Salón Metropolitano será la sede de la Cena Anual de Banco de Alimentos Rosario.

Vuelve la Cena Anual de Banco de Alimentos Rosario, un evento solidario clave para la ciudad

Este martes habrá baja presión de agua por tareas de Aguas Santafesinas en la zona sur de Rosario

Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

El FMI ratificó su apoyo al plan económico y afirmó que Argentina no necesitará más fondos

El FMI ratificó su apoyo al plan económico y afirmó que Argentina no necesitará más fondos

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

El club respondió con una carta documento a las críticas del ministro Pablo Quirno por una publicación sobre la selección argentina. Si el funcionario no rectifica sus dichos, avanzará con una demanda por daños y perjuicios.
Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio
Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
La Ciudad

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad
Información General

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Ovación
El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

Por Gustavo Conti
Ovación

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

Alivio en Newells: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Policiales
El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña
Policiales

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

La Ciudad
Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

La Sociedad Rural Rosario pide desterrar por ley las retenciones
Economía

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato
Política

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches
La ciudad

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios
La Ciudad

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo
Salud

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve
La ciudad

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad
Economía

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país
Ovación

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Por Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec
Economía

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha
La Ciudad

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
La Ciudad

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario