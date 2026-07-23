Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

Este jueves se cumplen siete años del asesinato de Marcos Guenchul, un entrenador personal de 32 años que en julio de 2019 fue baleado cuando acababa de salir del gimnasio en el que trabajaba. La investigación llegó a tres acusados, entre ellos la expareja de la víctima y su entonces novio, quienes fueron considerados instigadores del crimen en el marco de un conflicto personal.

El trasfondo del hecho giró en torno a un conflicto por la tenencia de la hija que Marcos tenía con su expareja Priscila Denoya. El entonces novio de la mujer, Caio Soso, contactó a Rodrigo Panero, quien ejecutó el crimen minutos antes de las 22 del 23 de julio de 2019 en la zona de Mendoza al 4900. Luego del crimen, y tras una larga disputa judicial, la familia de Marcos logró la tenencia de su hija.

La causa tuvo varios giros hasta llegar a condenas que no conformaron a la familia de Guenchul. Denoya primero fue absuelta, luego condenada a prisión perpetua y finalmente un fallo de revisión le redujo la pena a cuatro años de prisión que cumple en modalidad domiciliaria . En ese marco este jueves desde las 19.30 realizarán una manifestación en la intersección de Pellegrini y Castellanos, donde hay un mural que recuerda a la víctima, para recordarlo y pedir justicia.

El crimen de Guenchul

Marcos fue asesinado la noche del martes 23 de julio de 2019. El entrenador de 32 años había salido de trabajar en un gimnasio de Mendoza al 4900 y caminaba hacia la parada de un colectivo cuando fue abordado por Panero, que a punta de pistola lo forzó a doblar por Sucre. Caminaron unos 30 metros antes de un forcejeo que culminó cuando el agresor le efectuó dos disparos, uno mortal a la cabeza, le robó una mochila y escapó en el Peugeot 208 con Soso.

La secuencia quedó registrada por cámaras que captaron el auto de Soso estacionado 40 minutos en una esquina hasta que Guenchul salió del gimnasio. También se vio a Panero bajar del vehículo que siguió avanzando a la par del gatillero en su encuentro con la víctima.

>> Leer más: Caso Guenchul: dos condenas y una absolución que despertó controversias

Las imágenes permitieron ubicar a los homicidas y después fue detenida Denoya, entonces pareja de Soso, quien fue acusada de urdir el plan criminal junto con los otros dos. Acusados como coautores funcionales de un “homicidio calificado por el vínculo, por promesa remuneratoria y por participación de tres o más personas”, en junio de 2022 Panero, Soso y Denoya se sentaron al banquillo a afrontar pedidos de prisión perpetua de los fiscal Adrián Spelta y Gisella Paolicelli.

Las condenas

En julio de 2022 finalizó el juicio oral y los jueces Facundo Becerra, Mariano Aliau y Carlos Leiva condenaron a 20 años de cárcel a Panero como ejecutor y a Soso como instigador. El fallo se dividió sobre Denoya, absuelta por el beneficio de la duda con voto en disidencia de Leiva, que propuso 20 años de prisión domiciliaria como instigadora.

Tras esa primera sentencia el fallo fue apelado y analizado por los camaristas Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi Artacho y Javier Beltramone. Estos dos encontraron, en sintonía con la acusación fiscal, a los tres imputados como coautores funcionales de un “homicidio agravado por la relación de pareja precedente entre Denoya y Guenchul, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso violento de un arma de fuego”.

>> Leer más: Un tribunal revisó la causa Guenchul y dictaminó prisión perpetua para los tres acusados

Depetris votó en disidencia por entender que hubo “acuerdo previo” pero para amenazar a Guenchul. Y que Panero, al disparar y matar a Marcos, se excedió en el plan. Por eso propuso confirmar la pena de 20 años para Soso y Panero y votó por condenar a Denoya a tres años y nueve meses por amenazas coactivas.

Controversia judicial

Con los tres acusados nuevamente tras las rejas, pero de por vida, la resolución fue apelada por las defensas. El caso volvió a ser analizado por un tribunal de segunda instancia compuesto por Alonso, Salvador y Orso quienes se centraron en analizar lo que estaba probado. En agosto de 2024 el tribunal condenó como coautores del homicidio agravado por el uso de arma de fuego a Rodrigo Panero y Caio Soso —el primero a 22 años de cárcel y el segundo a 20— mientras que Priscila Denoya recibió una pena a 4 años como instigadora de amenazas coactivas.

>>Leer más: Crimen de Marcos Guenchul: la familia exige que Priscila Denoya cumpla prisión perpetua en la cárcel

Los jueces afirmaron que los tres condenados se habían reunido al menos una vez el 8 de julio de 2019 en Villa Gobernador Gálvez, donde residía Panero. Sin embargo, a diferencia de los acusadores, para estos camaristas el encuentro no tuvo como fin planificar el asesinato de Guenchul sino que fue convocado “por la única razón que según lo probado unía a los tres, que no era otra que efectuar un 'apriete' a Guenchul. Ninguna otra razón ni siquiera por la duda, permite descartar esta afirmación, pues ningún otro motivo de peso para estar juntos puede inferirse de la prueba objetiva”.

El nuevo fallo de Cámara se diferenció con el anterior, que sostuvo: “Sin duda razonable, los tres inculpados actuaron coordinadamente para idear y ejecutar un plan dirigido directamente a asesinar a Guenchul”. Este tribunal, en cambio, sostuvo que los datos objetivos comprueban el plan inicial de las amenazas. “De haber sido un homicidio concertado, sería de extrema torpeza para Soso haber ido en su propio auto a llevar al sicario y permanecer allí mientras ejecutaba a Guenchul. Al igual que para Panero, quien en una torpe maniobra habría hecho caminar a Guenchul hacia su ejecución, haciéndose ver por el chofer de la línea K para luego, prácticamente frente al mismo, darle muerte”.