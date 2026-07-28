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Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

La fecha conmemora un capítulo infame de la historia argentina: la Noche de los Bastones Largos, de la que se cumplen 60 años

28 de julio 2026 · 13:07hs
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Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Foto: Sebastian Suárez Meccia / La Capital

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

La Universidad Nacional de Rosario decretó asueto para este miércoles en consonancia con el Día de la Docencia Universitaria, por lo que no se dictarán clases en las facultades y escuelas medias que dependen de la UNR. La fecha conmemora los 60 años del episodio conocido como La Noche de los Bastones Largos, cuando la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía desalojó distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, reprimiendo a profesores y alumnos que reclamaban en defensa de la autonomía universitaria.

En la UNR, el Día de la Docencia Universitaria fue establecido por una resolución de hace diez años, la medida dispone que el 29 de julio será una jornada no laborable para todos los docentes e investigadores de la universidad pública rosarina.

La fecha es considerada como un homenaje a los miembros de la comunidad universitaria que resistieron la intervención a las casas de estudio durante la dictadura de Onganía, "cuando cientos de profesores, graduados y estudiantes, en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, ocuparon distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires", según señala la resolución de la UNR.

>>Leer más: En la huella de la docencia universitaria

La medida fue impulsada por el gremio docente de la UNR en 2016. "Este reconocimiento es una conquista de la lucha colectiva, ya que fue un proyecto impulsado por la Coad en el marco de la paritaria particular realizada en noviembre de 2015, aprobada por el Consejo Superior de la UNR", señaló Luciana Seminara, por esos días secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad).

Y destacó que la fecha conmemora "cuando en 1966 la dictadura de Onganía irrumpió violentamente el ámbitos universitarios, interviniendo las facultades y reprimiendo a profesores y alumnos. El gobierno militar quería la anulación de las instituciones democráticas de la universidad".

¿Qué fue la noche de los bastones largos?

El episodio es conocido como La Noche de los Bastones Largos. El 29 de junio de 1966, bajo la dictadura de Onganía, la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina, ordenó el desalojo de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno.

El nombre de la jornada proviene de los bastones largos usados por efectivos policiales para golpear con dureza a las autoridades universitarias, estudiantes, profesores y graduados, cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios, luego de ser detenidos.

De acuerdo a una publicación de la Secretaría de Cultura, fechada en 2020, el episodio generó renuncias masivas y el éxodo de brillantes investigadores y científicos en respuesta a la política de "depuración académica" planteada por Onganía. Como consecuencia, más de 700 académicos fueron obligados a abandonar sus puestos de trabajo y, muchos de ellos, se exiliaron en el exterior.

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