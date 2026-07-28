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La Casa Rosada salió a contener la tensión diplomática con Brasil

El vocero Adrián Ravier procuró amortiguar la confrontación entre ambos países luego de los insultos que Milei le dedicó a Lula

28 de julio 2026 · 15:06hs
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La Casa Rosada busca aplacar la tensión que provocó la escalada de Milei contra Lula.

Foto: Archivo / La Capital.

La Casa Rosada busca aplacar la tensión que provocó la escalada de Milei contra Lula.

El gobierno de Javier Milei salió este martes a tratar de contener la tensión diplomática con Brasil y aseguró que, pese a las diferencias políticas e ideológicas entre el primer mandatario y Luiz Inácio "Lula" da Silva, la Argentina no tiene intención de trasladar esas disputas al vínculo institucional entre ambos países.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, procuró relativizar las descalificaciones de Milei hacia su par de Brasil durante la reciente visita a San Pablo para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro.

“Está claro que siempre hubo insultos de ambos lados, son diferencias ideológicas, políticas, pero por lo menos la Argentina nunca las llevó al plano diplomático”, sostuvo en la Casa Rosada.

Los insultos de Milei a Lula

Ravier buscó amortiguar el impacto de las expresiones del mandatario argentino, que llamó “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” a Lula durante su paso por Brasil.

>>Leer más: Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

La posición oficial apunta a separar las diferencias entre los dos presidentes de la relación histórica entre ambos países. En ese sentido, Ravier manifestó en conferencia de prensa que la Argentina y Brasil mantienen un vínculo comercial estratégico, son socios principales y comparten el Mercosur, además de una extensa historia de intercambio entre sus sociedades.

Campaña contra la Argentina

En paralelo, el gobierno volvió a cuestionar lo que considera una campaña internacional para presentar a la Argentina como un país racista.

El planteo surgió a partir de las críticas realizadas desde distintos ámbitos internacionales y apuntó especialmente contra quienes, según la mirada oficial, describen al país sin conocer su historia y su cultura.

"Todo aquel que desde Hollywood, desde España o desde cualquier lugar del mundo hable de la Argentina como un país racista claramente desconoce nuestra historia, nuestra cultura y demás", sostuvo Ravier.

En esa línea, reivindicó la tradición argentina de recibir a extranjeros y aseguró que quienes visitan el territorio suelen destacar el trato recibido, en particular los venezolanos que llegaron durante los últimos años como consecuencia de la crisis política y económica de su país.

"Tenemos una manera de tratar al extranjero que es, espero, un modelo a seguir", plantearon en el oficialismo, al tiempo que invitaron a quienes cuestionan al país a conocer de primera mano la realidad argentina.

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