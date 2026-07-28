La Casa Rosada salió a contener la tensión diplomática con Brasil

El vocero Adrián Ravier procuró amortiguar la confrontación entre ambos países luego de los insultos que Milei le dedicó a Lula

La Casa Rosada busca aplacar la tensión que provocó la escalada de Milei contra Lula.

El gobierno de Javier Milei salió este martes a tratar de contener la tensión diplomática con Brasil y aseguró que, pese a las diferencias políticas e ideológicas entre el primer mandatario y Luiz Inácio "Lula" da Silva , la Argentina no tiene intención de trasladar esas disputas al vínculo institucional entre ambos países .

El vocero presidencial, Adrián Ravier , procuró relativizar las descalificaciones de Milei hacia su par de Brasil durante la reciente visita a San Pablo para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro .

“Está claro que siempre hubo insultos de ambos lados, son diferencias ideológicas, políticas, pero por lo menos la Argentina nunca las llevó al plano diplomático” , sostuvo en la Casa Rosada.

Ravier buscó amortiguar el impacto de las expresiones del mandatario argentino, que llamó “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” a Lula durante su paso por Brasil.

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La posición oficial apunta a separar las diferencias entre los dos presidentes de la relación histórica entre ambos países. En ese sentido, Ravier manifestó en conferencia de prensa que la Argentina y Brasil mantienen un vínculo comercial estratégico, son socios principales y comparten el Mercosur, además de una extensa historia de intercambio entre sus sociedades.

Campaña contra la Argentina

En paralelo, el gobierno volvió a cuestionar lo que considera una campaña internacional para presentar a la Argentina como un país racista.

El planteo surgió a partir de las críticas realizadas desde distintos ámbitos internacionales y apuntó especialmente contra quienes, según la mirada oficial, describen al país sin conocer su historia y su cultura.

"Todo aquel que desde Hollywood, desde España o desde cualquier lugar del mundo hable de la Argentina como un país racista claramente desconoce nuestra historia, nuestra cultura y demás", sostuvo Ravier.

En esa línea, reivindicó la tradición argentina de recibir a extranjeros y aseguró que quienes visitan el territorio suelen destacar el trato recibido, en particular los venezolanos que llegaron durante los últimos años como consecuencia de la crisis política y económica de su país.

"Tenemos una manera de tratar al extranjero que es, espero, un modelo a seguir", plantearon en el oficialismo, al tiempo que invitaron a quienes cuestionan al país a conocer de primera mano la realidad argentina.