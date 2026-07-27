Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Tenía 42 años y había fundado Rosario Paranormal, una comunidad que reunió a miles de seguidores alrededor de los mitos, leyendas y misterios de la ciudad.

Alejandro Ghelfi , creador de la página Rosario Paranormal y columnista en diversos medios de comunicación, murió este domingo a los 42 años. La noticia fue compartida por sus compañeros y amigos en redes sociales.

Hace casi una década, Ghelfi armó una propuesta que puso el foco en las historias de Rosario,

pero desde una perspectiva diferente: recopiló leyendas, mitos y cualquier hecho sospechoso o paranormal de la ciudad y alrededores.

Así nació Rosario Paranormal, que llegó a una gran cantidad de gente que lo siguió fielmente hasta el final. Además de crear contenido e ra columnista en distintos medios de comunicación. Tuvo espacios en radio Vorterix, Radiofónica y Brindis TV.

En 2024 le diagnosticaron cáncer y compartió la situación con sus seguidores en las redes sociales. La noticia de su fallecimiento trascendió este domingo cuando sus amigos y compañeros lo despidieron.

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Rosario Paranormal

En el diverso y caótico mundo de las redes sociales, la propuesta de Ghelfi logró sobresalir. Es que el gusto por lo paranormal tiene sus fieles adeptos y, año a año, su comunidad se fue agrandando.

Primero empezó siendo una página en Facebook y después se mudó a las distintas plataformas. Hace tres semanas publicó que, en Instagram, Rosario Paranormal había llegado a los 120 mil seguidores.

"¡Muchas gracias a todos por sumarse a este extravagante proyecto, un pequeño espacio de encuentro para todos a los que nos apasiona el mundo del misterio! ¡Nunca imagine que este loco proyecto llegaría tan lejos y a tantas personas!", escribió en la publicación de agradecimiento.

Hospitales, cementerios, rutas, casas abandonadas, hoteles, parajes alejados y edificios históricos eran algunos de los escenarios donde Ghelfi se sumergía para conocer aquello que no se ve a simple vista.

Pero además, su trabajo y dedicación hizo que la comunidad que lo seguía le compartiera sus historias. Entre todos fueron construyendo una ciudad paralela, misteriosa, sobrenatural, con sus oscuridades e incertidumbres.