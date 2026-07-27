Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei viajó hoy con rumbo a la ciudad de Lima para formar parte de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú, donde asumirá Keiko Fujimori.
La partida estaba prevista para este martes, pero se adelantó y el presidente argentino finalmente se fue a las 20
El presidente Javier Milei viajó hoy con rumbo a la ciudad de Lima para formar parte de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú, donde asumirá Keiko Fujimori.
La partida estaba prevista para este martes, pero se adelantó y Milei finalmente se fue a las 20 del lunes. Una vez que pise suelo peruano, el mandatario nacional mantendrá una reunión bilateral con la flamante presidenta de ese país a las 11 de Perú (13 de la Argentina).
A las 12.45 (14.45 de la Argentina) se llevará a cabo la jura y toma de mando supremo de Fujimori, en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.
En tanto, a las 16 (18 de la Argentina) se realizará la ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres al propio Milei, quien aprovechará la distinción para ofrecer unas palabras de agradecimiento.
La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina:
Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).
Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial.
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