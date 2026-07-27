Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

La partida estaba prevista para este martes, pero se adelantó y el presidente argentino finalmente se fue a las 20

El presidente Javier Milei, en el acto en la Sociedad Rural.

El presidente Javier Milei viajó hoy con rumbo a la ciudad de Lima para formar parte de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú, donde asumirá Keiko Fujimori .

La partida estaba prevista para este martes, pero se adelantó y Milei finalmente se fue a las 20 del lunes. Una vez que pise suelo peruano, el mandatario nacional mantendrá una reunión bilateral con la flamante presidenta de ese país a las 11 de Perú (13 de la Argentina).

A las 12.45 (14.45 de la Argentina) se llevará a cabo la jura y toma de mando supremo de Fujimori , en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.

En tanto, a las 16 (18 de la Argentina) se realizará la ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres al propio Milei , quien aprovechará la distinción para ofrecer unas palabras de agradecimiento.

La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina:

Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial.