Un excampeón con Alemania apuntó contra el estilo de la selección argentina

El Mundial 2026 ya comenzó a quedar en el pasado pero el rendimiento que mostró la selección argentina continúa generando repercusiones en distintos sectores del fútbol internacional. Esta vez fue Rudi Völler , una de las figuras más importantes de la historia del fútbol de Alemania y actual director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB, por sus siglas en alemán), fue el que lanzó una fuerte crítica hacia el estilo de juego del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Las declaraciones fueron realizadas durante el Congreso Internacional de Entrenadores de la Asociación Alemana de Entrenadores de Fútbol , donde el exdelantero analizó las tendencias futbolísticas que dejaron los últimos grandes torneos.

En ese contexto, cuestionó que muchos equipos intenten replicar el modelo de la albiceleste y dejó en claro que no comparte la valoración que recibió la selección argentina.

“Muchos quieren copiar el proceso de Argentina. Fue un mal ejemplo. Muchos lo tomaron como modelo, pero me parece una discusión un poco hipócrita”, sostuvo Völler al comenzar su exposición. Luego profundizó su postura con una frase que rápidamente generó repercusión: “De repente, los argentinos eran la vara con la que medir todo. A mí no me gustaría tener un equipo que juegue como ellos”.

“No me gustaría tener un equipo que juegue como Argentina”

Las palabras del dirigente alemán fueron recibidas con aplausos por parte de algunos asistentes al congreso. Lejos de moderar su postura, Völler continuó con un análisis aún más crítico sobre el funcionamiento del conjunto nacional durante la Copa del Mundo.

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“Lo de ellos no tuvo mucho que ver con el fútbol. Podrás decir que fueron campeones del mundo, y ahora subcampeones. En fin, todos esos elogios hacia ellos es algo que no entendí en muchos casos”, afirmó el exfutbolista, dejando en claro su desacuerdo con quienes destacaron el rendimiento del equipo conducido por Scaloni.