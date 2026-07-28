La Capital | Ovación | Alemania

Un excampeón con Alemania apuntó contra el estilo de la selección argentina

Cuestionó el funcionamiento del conjunto conducido por Lionel Scaloni y expresó que nunca elegiría un equipo con esas características

28 de julio 2026 · 14:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un excampeón con Alemania apuntó contra el estilo de la selección argentina

Un excampeón con Alemania apuntó contra el estilo de la selección argentina

El Mundial 2026 ya comenzó a quedar en el pasado pero el rendimiento que mostró la selección argentina continúa generando repercusiones en distintos sectores del fútbol internacional. Esta vez fue Rudi Völler, una de las figuras más importantes de la historia del fútbol de Alemania y actual director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB, por sus siglas en alemán), fue el que lanzó una fuerte crítica hacia el estilo de juego del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Las declaraciones fueron realizadas durante el Congreso Internacional de Entrenadores de la Asociación Alemana de Entrenadores de Fútbol, donde el exdelantero analizó las tendencias futbolísticas que dejaron los últimos grandes torneos.

En ese contexto, cuestionó que muchos equipos intenten replicar el modelo de la albiceleste y dejó en claro que no comparte la valoración que recibió la selección argentina.

>> Leer más: ¿La final del Mundial estuvo arreglada? Cómo nacen las teorías conspirativas tras una derrota

Muchos quieren copiar el proceso de Argentina. Fue un mal ejemplo. Muchos lo tomaron como modelo, pero me parece una discusión un poco hipócrita”, sostuvo Völler al comenzar su exposición. Luego profundizó su postura con una frase que rápidamente generó repercusión: “De repente, los argentinos eran la vara con la que medir todo. A mí no me gustaría tener un equipo que juegue como ellos”.

“No me gustaría tener un equipo que juegue como Argentina”

Las palabras del dirigente alemán fueron recibidas con aplausos por parte de algunos asistentes al congreso. Lejos de moderar su postura, Völler continuó con un análisis aún más crítico sobre el funcionamiento del conjunto nacional durante la Copa del Mundo.

>> Leer más: El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

“Lo de ellos no tuvo mucho que ver con el fútbol. Podrás decir que fueron campeones del mundo, y ahora subcampeones. En fin, todos esos elogios hacia ellos es algo que no entendí en muchos casos”, afirmó el exfutbolista, dejando en claro su desacuerdo con quienes destacaron el rendimiento del equipo conducido por Scaloni.

Noticias relacionadas
Locomotora se adueñó de seis títulos mundiales y se convirtió en una de las máximas figuras reconocidas del boxeo argentino.

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

El gesto del Dibu Martínez con los vecinos que lo ayudaron. (Foto: info7600mdp/Instagram)

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos

Aunque la llegada de Vozinha a Chile divide opiniones entre los hinchas por sus 40 años, la dirigencia apuesta por su experiencia y  liderazgo.

El inesperado problema que tiene Vozinha antes de debutar en el fútbol de Chile

Gonzalo Morales, de convertir un gol histórico en el Monumental a ser apartado del plantel profesional

Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Ver comentarios

Las más leídas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Lo último

La Casa Rosada salió a contener la tensión diplomática con Brasil

La Casa Rosada salió a contener la tensión diplomática con Brasil

Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Roldán planificó una agenda teatral de nivel nacional en el marco de los festejos por su 160° aniversario

Roldán planificó una agenda teatral de nivel nacional en el marco de los festejos por su 160° aniversario

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan dar el paso final: convertirse en dueños de la planta

Tras casi 3 años de gestión, los 141 trabajadores de la cooperativa presentaron ante la justicia una propuesta para quedarse con la planta industrial y consolidar su proceso de recuperación

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan dar el paso final: convertirse en dueños de la planta

Por Patricia Martino
Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Policiales

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos
Economía

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Revocaron el fallo de la jueza que había anulado una detención por flagrancia virtual
Política

Revocaron el fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Ovación
La sanción que evitará Messi por haber jugado la final del Mundial 2026 con Argentina
Ovación

La sanción que evitará Messi por haber jugado la final del Mundial 2026 con Argentina

La sanción que evitará Messi por haber jugado la final del Mundial 2026 con Argentina

La sanción que evitará Messi por haber jugado la final del Mundial 2026 con Argentina

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos

Policiales
San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello
Policiales

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

La Ciudad
Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria
La Ciudad

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Niebla en la región: qué es y por qué aparece este fenómeno

Niebla en la región: qué es y por qué aparece este fenómeno

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario
Policiales

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género
Ovación

Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
Información General

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Alivio en Newells: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Por Rodolfo Parody
Ovación

Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: ¿Quién es ese tipo?
Política

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori
Política

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial
Economía

Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital
Policiales

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad
Información General

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Por Patricia Martino
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña
Policiales

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse
La Ciudad

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Policiales

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas
La Ciudad

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego
Policiales

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego