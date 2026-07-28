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Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Cuando se suman varios días nublados y lluviosos cambia el estado de ánimo. Especialistas de salud mental explican el impacto

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

28 de julio 2026 · 12:55hs
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Los días grises continuos pueden afectar el bienestar general y tener efectos emocionales en las personas 

Los días grises continuos pueden afectar el bienestar general y tener efectos emocionales en las personas 

Los días pasan, nublados...Desde hace semanas los rosarinos ven el sol de manera excepcional. La nubosidad constante, la llovizna y la niebla empezaron a ser moneda corriente, y por períodos muy prolongados. En lo que los expertos anuncian como un anticipo de El Niño, que traerá un último trimestre con lluvias y tormentas a la región, la mayoría de las jornadas son grises. Además de la ropa que no se seca, la humedad en los pisos y las paredes, la ropa de dormir incómoda, las pocas posibilidades de hacer actividades al aire libre, el olor de las mascotas, el estado de ánimo puede verse afectado por la falta continua de luz natural y la escasa exposición al sol.

La Capital consultó a especialistas para que expliquen, desde el punto de vista de la salud mental y la física, cuánto influye el "mal" clima en la vida cotidiana.

Rubén Piacentini, un destacado investigador rosarino, doctor en Física, experto de renombre internacional en Atmósfera, Radiación Solar y Astropartículas, del Instituto de Física Rosario, que ha dedicado gran parte de su carrera a evaluar el impacto en la salud de lo ambiental, ha realizado estudios con impacto nacional y mundial colaborando con médicos que buscaban analizar los efectos del sol en la absorción de la vitamina D o en el cáncer de piel, entre otros. "Sin dudas, los humanos somos parte e interactuamos en forma constante con el ambiente y eso impacta de distintas maneras", mencionó.

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Sobre este fenómeno particular que Rosario y zona empiezan a transitar, el investigador superior de Conicet, dijo que "todo indica que el El Niño se sentirá con intensidad este año: será importante", y mencionó que este período de días grises y húmedos son un anticipo de lo que se viene para la primavera y parte del verano, de acuerdo a las mediciones a las que acceden desde el Instituto de Física de Rosario, lo que coincide con los anuncios de muchos meteorólogos.

El municipio puso en marcha retroexcavadoras en zanjones de Circunvalación, ante la inminente llegada de El Niño, con lluvias intensas.

El municipio puso en marcha retroexcavadoras en zanjones de Circunvalación, ante la inminente llegada de El Niño, con lluvias intensas.

Por eso, los distintos gobiernos comunales, municipales y provinciales están tomando medidas para evitar anegamientos, inundaciones y otros problemas vinculados a la acumulación de agua o tormentas eléctricas. "Es correcto que se accione en ese sentido", dijo Piacentini. "Informar a la población y prevenir es lo correcto", enfatizó.

El humor, "por el piso"

La médica psiquiatra, escritora y profesora universitaria Estefanía Niccia, explicó a La Capital los efectos de no ver el sol por mucho tiempo en el ánimo de las personas. "En cuanto a no ver el sol y tener muchos días nublados o con lluvia, sabemos que la luz natural no solo nos permite ver, sino que es el principal sincronizador del reloj biológico humano. Cuando disminuye la exposición al sol, como está pasando en Rosario y zona, durante muchos días consecutivos, pueden producirse alteraciones en los ritmos circadianos, que repercuten sobre el sueño, la energía y la regulación emocional".

El "mal humor" que se puede percibir en la ciudad, por la continuidad de los días grises, no es solamente una cuestión de "sensación popular" sino que tiene bases científicas. "La luz solar cumple un papel fundamental en el sueño y otros mecanismos cerebrales relacionados con las emociones. Su falta en forma persistente puede generar modificaciones en la producción de serotonina, y la actividad de otros neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo", explicó la especialista.

Mal humor, falta de ganas, estados depresivos, aumentan con la acumulación de días sin sol

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Niccia comentó que esto "no significa que uno o dos días grises provoquen una depresión (que es una enfermedad multifactorial que requiere diagnóstico y tratamiento profesional) pero sin dudas en personas predispuestas, la menor exposición a la luz (que suele darse en estaciones como el invierno y otoño o por fenómenos climáticos puntuales) puede actuar como un factor que favorezca o agrave los síntomas afectivos".

Trastorno afectivo estacional

La psiquiatra señaló que estas situaciones han sido estudiadas en profundidad y durante años y respaldadas por la literatura científica. "Hay una publicación de The Lancet, del año 1998, de dos autores finlandeses que definieron el trastorno afectivo estacional como un modelo claro de cómo la disminución de la luz natural puede afectar los sistemas biológicos implicados en la regulación del estado del ánimo y que la exposición terapéutica a la luz es parte de un tratamiento eficaz para estos casos".

Los días soleados y luminosos predisponen a salir y pasarla bien, mejorando el estado de ánimo

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Luz y salud mental

En la Argentina, mencionó la especialista, el científico de Conicet y profesor Diego Golombek, un destacado biólogo que se ha dedicado a la cronobiología "ha estudiado y comprobado cómo la exposición a la luz solar durante las primeras horas del día mejora la sincronización circadiana con efectos beneficiosos sobre el sueño, el rendimiento cognitivo y el bienestar emocional. Estas oibservaciones coinciden con el consenso científico internacional respecto a la importancia de la luz natural en la salud mental".

La médica aclaró que "no son las nubes las que deprimen a las personas", pero es cierto que la ciencia ha demostrado que la disminución de la luz modifica el reloj biológico. "En la mayoría de las personas el efecto es leve y transitorio pero en quienes tienen una vulnerabilidad previa puede favorecer la aparición o agravamiento de síntomas depresivos".

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, una guía mundial utilizada por los especialistas en salud mental), comentó Niccia: "Si bien no se lo especifica como trastorno dentro del apartado de trastorno depresivo mayor se habla sobre patrón estacional que se añade al diagnóstico de depresión mayor o trastorno bipolar, se menciona puntualmente como trastorno depresivo mayor con patrón estacional".

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