Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de la capital provincial

El chico, de nombre León, quedó al cuidado de su hermano. Según trascendió, la mamá de los nenes había salido a visitar a su pareja, detenido en la cárcel de Las Flores

Un trágico episodio sacudió este lunes por la mañana a la capital provincial, cuando se produjo un incendio fatal en una vivienda del barrio Schneider de la ciudad de Santa Fe . Como consecuencia del siniestro murió un nene de cuatro años, identificado como León González .

Su hermano , de 11 años , logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a los vecinos, quienes colaboraron para intentar sofocar el fuego y rescatar al menor. El hecho fue denunciado al 911 y minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y bomberos zapadores de Santa Fe , que trabajaron para extinguir las llamas.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en una chimenea y luego se extendió hacia el machimbre de la vivienda precaria. Cuando la estructura cedió, parte del material cayó sobre la cama donde se encontraban los niños .

Según publicó Uno de Santa Fe, la mamá de los niños habría dejado a ambos encerrados en la vivienda cuando salió a visitar a su pareja , quien se encuentra detenido en la cárcel de Las Flores .

Asistencia de vecinos por el incendio

Tras advertir el incendio, los vecinos de la zona se organizaron para asistir a los chicos. Mientras algunos intentaban ingresar al domicilio para rescatarlos, otros dieron aviso a la central de emergencias 911.

Poco después arribó la policía junto con los bomberos zapadores, que lograron controlar las llamas. Sin embargo, pese a los esfuerzos, León González murió dentro de la vivienda, mientras que su hermano logró sobrevivir y fue trasladado para recibir atención médica.

La investigación

La investigación por la muerte del nene de 4 años quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia en turno. El funcionario judicial ordenó realizar un informe médico sobre el estado de salud del nene más grande, quien fue trasladado al hospital de niños Orlando Alassia, además de establecer la probable causa de muerte del niño de 4 años.

También dispuso que el cuerpo de León González sea trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Además, se ordenó la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia y el secuestro de elementos que puedan aportar información a la investigación.