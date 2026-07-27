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Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

La actual concesionaria y una firma chilena pasaron el filtro de antecedentes y ofertas técnicas. Una tercera quedó descalificada. La explotación comercial será por 7 años

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

27 de julio 2026 · 17:50hs
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El proceso licitatorio del estacionamiento medido está en marcha en la ciudad de Rosario.  Ahora

El proceso licitatorio del estacionamiento medido está en marcha en la ciudad de Rosario.  Ahora, dos empresas quedaron compitiendo en la recta final a su adjudicación.

Dos empresas quedaron en carrera para la adjudicación del nuevo sistema de estacionamiento medido en Rosario por un plazo de 7 años y una inversión de más de 1.900 millones de pesos. El proceso licitatorio dejó en el camino a una de las competidoras tras el análisis de antecedentes y propuestas técnicas. Ahora, con la apertura esta semana del sobre con las ofertas económicas la actual concesionaria Tránsito Rosario y la filial argentina de la firma chilena Sonda quedaron en la recta final para la adjudicación.

El llamado para renovar la explotación comercial del estacionamiento medido había comenzado en marzo pasado con la apertura de sobres con las tres empresas que originariamente se presentaron en la compulsa. Se trata de la licitación 15/2026 que tiene como objeto el control del estacionamiento indebido, implementación de un sistema de información de ocupación de estacionamiento y gestión de cobro, con un presupuesto oficial de unos 1.900 millones de pesos.

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>>Leer más: Estacionamiento medido: tres empresas compiten en la licitación pública

En su momento, Tránsito Rosario con IT Net y Saem presentaron ofertas. El otro grupo fue Sonda Argentina (sucursal en el país de una firma chilena) y la UTE compuesta por Decisiones Empresariales junto a Nómade Soft. La licitación que fue aprobada a fin de año por el Concejo Municipal, se extenderá por un total de 7 años, con la posibilidad de prolongarlo por otros 3 años más.

En estos días, el municipio a través de la Secretaría de la Movilidad abrió las ofertas económicas, pero se determinó tras una evaluación técnica que Decisiones Empresariales-Nómade Soft queden en el camino al no acreditar actividades que fueron exigidas de acuerdo al pliego.

Así, Tránsito Rosario-IT Net-Saem por un lado y Sonda Argentina por el otro quedaron en carrera. De ahora en más, una Comisión Evaluadora de la secretaría deberá analizar los canon ofrecidos, el sistema de gestión de cobro, y la ecuación financiera de fondos a lo largo de los 7 años, entre otros ítems. Oferta técnica y solvencia económica deberán ir de la mano, y quien resulte adjudicatario será quien mayor puntaje obtendrá en el análisis de ambos sobres. Todo ello se sabrá cuando se proceda al acto de definición. Los montos ofertados y la orden de mérito, puntales para la adjudicación del nuevo sistema.

>>Leer más: Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

Más rotación con IA

Con este proceso, se busca la modernización del sistema incorporando inteligencia artificial, para un uso más eficiente del espacio público que genere una mayor rotación de vehículos en los box designados y disminuya la circulación ociosa, la probabilidad de siniestros, las emisiones, el ruido y la congestión.

La propuesta pondrá a disposición, para quienes lo utilizan, información en tiempo real sobre la ocupación actual y predictiva, permitiendo identificar boxes disponibles, sumando opciones de pago (eliminando el parquímetro) e incorporando el saldo extra (que se descontará del próximo pago).

Además, se modificarán los horarios de funcionamiento en función a las actividades en la zona concesionada, pasando de 3 zonas (como el sistema actual) a 2, con la misma zona de cobertura.

De esta manera, permite al municipio el beneficio de conocer el comportamiento de usuarios y predecir la ocupación, disponer de información para una mejor toma de decisiones y optimizar el uso del espacio público, con una mayor rotación de vehículos.

>>Leer más: Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Esta iniciativa se complementa al actual sistema de videocontrol, que durante el pasado mes de octubre cumplió 3 años de funcionamiento; la modificación disposición de estacionamiento en el área central que se implementó sobre fines del año pasado, y el nuevo sistema de semáforos, que en pocos días entrará en vigencia.

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