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Roldán planificó una agenda teatral de nivel nacional en el marco de los festejos por su 160° aniversario

Las funciones se realizarán entre agosto y octubre en el teatro de la Casa de la Cultura, con entradas anticipadas disponibles en la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deportes

28 de julio 2026 · 15:04hs
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El teatro de la Casa de la Cultura se vestirá con obras y unipersonales interpretadas por actores de renombre nacional.

El teatro de la Casa de la Cultura se vestirá con obras y unipersonales interpretadas por actores de renombre nacional.
Roldán planificó una agenda teatral de nivel nacional en el marco de los festejos por su 160° aniversario

Una nueva agenda teatral que traerá a Roldán a destacadas figuras del humor y el teatro nacional, fue presentada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, en el marco de los festejos por el 160° aniversario de la ciudad.

La propuesta arrancará el sábado 22 de agosto, a las 21, con "Campi De Gira – Monólogos Argentinos", el unipersonal de Martín "Campi" Campilongo, quien interpretará a seis de sus mejores personajes en un show pensado para hacer reír y emocionar de principio a fin.

Agenda para septiembre y octubre

El domingo 6 de septiembre, a las 21, llegará "Tango para tres", que reencuentra en el escenario a Arnaldo André y Marta González, junto a Romina Fernandes, en una comedia dramática escrita y dirigida por Hernán Krasutzky sobre un triángulo amoroso que enciende pasiones, celos y viejas heridas.

Una semana después, el domingo 13 de septiembre, a las 20, será el turno de Pablo Picotto, uno de los referentes del stand up argentino, con su espectáculo "Stand Up y Personajes".

Finalmente, el viernes 2 de octubre, a las 21:30, se presentará "Un hombre solo es demasiado para un hombre solo", protagonizada por Gustavo Garzón y Victoria Baldomir, una obra íntima sobre la soledad, el amor y el vértigo de empezar de nuevo.

Anticipadas en Roldán

Las entradas anticipadas para todas las funciones ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, ubicada en López 643. Más información al 3412133020.

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