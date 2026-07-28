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La sanción que evitará Messi por haber jugado la final del Mundial 2026 con Argentina

El astro rosarino no disputará el tradicional All Star Game de la MLS por estar de vacaciones en Rosario, pero finalmente no será suspendido por su ausencia

28 de julio 2026 · 12:39hs
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Lionel Messi no jugará el All Star Game de la MLS

AP

Lionel Messi no jugará el All Star Game de la MLS, pero finalmente no será sancionado.

Lionel Messi disfruta de sus días de descanso en Rosario antes de regresar a Estados Unidos para sumarse a los entrenamientos con Inter Miami. El Diez no estará presente en el tradicional “All Star Game” de la MLS que se disputará este miércoles, tal como sucedió el año pasado, pero esta vez no será sancionado.

A diferencia de la última edición del evento, cuando el astro rosarino recibió una fecha de suspensión por no participar en 2025 a pesar de haber sido seleccionado, para este año tiene justificada su ausencia, debido a su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina, en la que cerró su actuación en la final del pasado 19 de julio.

El capitán albiceleste fue una de las figuras de la Copa del Mundo hasta el último día de competencia y sus vacaciones estaban pactadas previamente con el club, por lo que fue eximido de asistir al partido de las estrellas de la MLS y la Liga MX, al igual que su compañero Rodrigo De Paul.

Por el momento, se desconoce la fecha en la que el 10 viajará nuevamente hacia Miami para incorporarse a los entrenamientos con Las Garzas, que el próximo sábado recibirán a Columbus Crew.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi no serán sancionados por la MLS a pesar de su ausencia en el All Star Game.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi no serán sancionados por la MLS a pesar de su ausencia en el All Star Game.

La ausencia de Messi en el All Star Game

Al respecto, la propia MLS fue la encargada de aclarar que Messi no será sancionado y explicó: “Antes del inicio de la temporada 2026, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa Mundial, los clubes mantendrían conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso adecuado y el calendario de reincorporación a los entrenamientos y la competición”.

>> Leer más: El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Por eso, señalaron en dicho comunicado que, a través de este acuerdo, “Rodrigo De Paul y Lionel Messi estarán exentos de participar en el Juego de Estrellas de la MLS de 2026”, el cual se realizará en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Desde su llegada a Estados Unidos en 2023, Messi no participó en ninguno de los partidos de las estrellas. En 2023 debido a su reciente arribo, en 2024 fue justificada por una lesión en el tobillo y en 2025 decidió no jugar debido al desgaste físico, pero finalmente fue sancionado.

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