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San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

La víctima fue un hombre de 29 años. La policía halló en el lugar 8 vainas servidas. Todo sucedió en las primeras horas de hoy

28 de julio 2026 · 12:39hs
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El hombre baleado en el cuello en San Lorenzo está internado en el Hospital Eva Perón

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El hombre baleado en el cuello en San Lorenzo está internado en el Hospital Eva Perón

Un hombre de 29 años recibió un impacto de bala en el cuello al ser atacada a tiros su casa en la localidad de San Lorenzo. Según las primeras informaciones, el tiroteo se produjo cuando la víctima estaba cenando junto a su hijo y pareja, y el disparo lo recibió cuando intentó cubrir al menor.

El incidente sucedió en los primeros minutos de este martes en Miguel Curi 720. Kevin G., la víctima del hecho, fue trasladado alrededor de las 0.40, en ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Hospital Granaderos a Caballo.

Según fuentes policiales, presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el lado izquierdo del cuello, a la altura de la primera vértebra cervical.

Qué declaró el hombre herido en la balacera

En el nosocomio, el hombre manifestó que minutos antes se encontraba en su casa cenando con su hijo y su pareja cuando de pronto se escucharon varias detonaciones y que al intentar proteger al menor recibió un balazo en el cuello.

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Las fuentes indicaron que en el lugar del ataque trabajó personal de la Seccional 1ª y de la División Criminalística, donde secuestraron ocho vainas servidas. Con relación a la víctima, los voceros indicaron que, luego de las primeras curaciones, se dispuso su traslado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria para una mejor atención. El caso fue notificado el fiscal Maximiliano Nicosia.

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