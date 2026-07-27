El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales Para este martes, el Servicio Meteorológico anticipa una amplitud moderada, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16º 27 de julio 2026 · 21:08hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Se espera una jornada con neblinas matinales en Rosario.

La última semana del mes de julio avanza en Rosario y la región con condiciones meteorológicas marcadas por la inestabilidad y la presencia de nubosidad variable.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la transición hacia el cierre del mes estará influenciada por modificaciones graduales en la circulación de los vientos.

Para este martes 28 de julio, el organismo oficial anticipa una jornada que se presentará con cielo mayormente nublado y la probabilidad de bancos de niebla o neblinas matinales, especialmente en zonas suburbanas y rurales de la región.

La temperatura en Rosario En cuanto a los registros térmicos, se espera una amplitud moderada con una temperatura mínima que se ubicará alrededor de los 12°, mientras que la máxima descenderá levemente en comparación con jornadas previas, alcanzando un nivel cercano a los 16°.

El régimen de vientos jugará un rol fundamental en la evolución del tiempo cotidiano, soplando de manera leve a moderada desde el sector sur y sudeste durante las primeras horas.