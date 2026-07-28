Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

La deportistsa y dirigente santafesina se descompuso antes de asumir como convencional constituyente. Murió luego de estar 14 días internada en el hospital Cullen

Locomotora se adueñó de seis títulos mundiales y se convirtió en una de las máximas figuras reconocidas del boxeo argentino.

El 28 de julio de 2025 quedó marcado como una fecha de profundo dolor para el deporte argentino y, en particular, el santafesino. Ese día murió Alejandra "Locomotora" Oliveras , a los 47 años , luego de permanecer dos semanas internada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, que derivó en una embolia pulmonar masiva.

La excampeona mundial debía asumir como convencional constituyente provincial, pero un problema de salud cambió por completo el rumbo de una jornada que había comenzado con grandes expectativas.

Locomotora se adueñó de seis títulos mundiales y se convirtió en una de las máximas figuras reconocidas del boxeo argentino. A la vez, construyó una vida marcada por la superación, enfrentó la pobreza, la violencia de género y múltiples adversidades antes de alcanzar la gloria deportiva.

Con el paso de los años transformó esa experiencia en un mensaje de motivación impulsando proyectos sociales, abriendo gimnasios para jóvenes y promoviendo el deporte como una herramienta de inclusión y crecimiento personal.

A un año de su fallecimiento, la figura de Locomotora Oliveras continúa siendo recordada por su fuerza, su compromiso social y sus palabras de aliento. El día de su despedida de este mundo convocó a miles de personas y también recibió homenajes institucionales durante la reforma de la Constitución de Santa Fe.

Más allá de los cinturones y los récords, su mayor victoria fue convertirse en un símbolo de perseverancia, dejando un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones.