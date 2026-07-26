Crimen en zona oeste: llegó en auto, baleó a un grupo, mató a un joven e hirió a una mujer

El atacante efectuó varios disparos contra personas que estaban en la vía pública y escapó. Cristian Emanuel Lucero, de 24 años, murió en el lugar y una joven de la misma edad quedó internada en grave estado.

Las vías férreas que cruzan la ciudad de este a oeste fueron testigo del drama desatado a últimas horas de la noche del sábado, en la zona oeste a la altura de Cagancha y Cafferata.

El asesinato de Cristian Emanuel Lucero, de 24 años, ocurrido durante la noche del sábado en la zona de Cagancha y Cafferata, fue cometido mediante un ataque directo contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, una persona todavía no identificada llegó al lugar a bordo de un automóvil, descendió o disparó desde el vehículo —una circunstancia que aún no fue precisada oficialmente— y efectuó varios tiros contra quienes estaban reunidos en ese sector del oeste de Rosario.

Después de la balacera, el agresor escapó en el mismo vehículo. Las características del auto fueron aportadas a los investigadores, aunque se mantienen bajo reserva para no entorpecer las medidas en curso.

El ataque fue informado a través de varios llamados al 911 que alertaron sobre detonaciones en la zona. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a dos personas heridas en la calle.

Los médicos constataron que Lucero había muerto en el lugar. El joven presentaba dos heridas de arma de fuego, una en el tórax y otra en el cuello.

En el mismo episodio fue baleada N.L.M., también de 24 años, quien recibió un disparo en el abdomen. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internada en estado reservado y grave.

En la escena del crimen, los peritos de la Policía de Investigaciones secuestraron tres vainas servidas. El material será sometido a peritajes balísticos para intentar determinar el calibre utilizado y establecer si el arma pudo haber intervenido en otros hechos.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Marina Vigo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2. La funcionaria ordenó el relevamiento completo del lugar, el levantamiento de rastros y la toma de testimonios a vecinos.

También solicitó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones. Una de las líneas de trabajo apunta a reconstruir el recorrido del automóvil antes y después del ataque para identificar al tirador y determinar si contó con apoyo de otras personas.

Hasta el momento no fue informada la motivación de la balacera. Las medidas investigativas continúan bajo reserva para establecer si Lucero era el objetivo del agresor o si los disparos estuvieron dirigidos de manera indiscriminada contra el grupo.