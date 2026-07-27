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Central le exigió al canciller argentino que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

El club respondió con una carta documento a las críticas del ministro Pablo Quirno por una publicación sobre la selección argentina. Si el funcionario no rectifica sus dichos, avanzará con una demanda por daños y perjuicios.

27 de julio 2026 · 17:07hs
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Central presentó una carta documento contra el canciller Pablo Quirno

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Central presentó una carta documento contra el canciller Pablo Quirno

Pablo Quirno, canciller de Argentina, criticó a Rosario Central por un posteo felicitando a la selección nacional. El funcionario criticó la ausencia de Lionel Messi y Lionel Scaloni por "ser de Newell's". La catarata de críticas escaló a tal punto que el club de Arroyito intimó a Quirno: "Usted tiene y genera odio".

En la carta documento enviada por Correo Argentino desde la sede de Mitre 853 enviada este lunes y con la firma del presidente, Gonzalo Belloso, Central intimó a Quirno a aclarar y rectificar sus declaraciones "por la misma vía por la que realizó las publicaciones referidas y en el plazo de 48 horas". En caso contrario, anunció el club auriazul, iniciarán acciones legales por daños y perjuicios.

El canciller argentina, Pablo Quirno, tomó el posteo que el club había realizado para felicitar a la selección argentina y criticó la elección de la imagen, que se muestra a la formación inicial de la albiceleste ante Jordania. En la foto se puede ver a Giovani Lo Celso, hincha y con pasado deportivo en Central, pero Quirno apuntó que faltaban los dos exponentes máximos de la selección. “Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame". No obstante, el funcionario volvió a la carca con otro posteo: "La foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy (Argentina perdió la final ante España) y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable”.

Quirno no tuvo en cuenta que la imagen seleccionada fue en referencia a Giovani Lo Celso, único futbolista de la Scaloneta 2026 con inferiores en Arroyito, que ante Jordania jugó su único partido en el Mundial 2026.

Con la polémica desatada, Central respondió las críticas de Quirno y el aluvión de comentarios que le prosiguieron con una publicación de Lionel Messi abrazado a Giovani Lo Celso, en el que aseguraron: "Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club”.

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Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta selección argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años”, finalizaron.

La dura carta documento

El texto legal enviado por Central criticó a Quirno por "sus afirmaciones falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas" y explicó: "Son falsas porque la razón por la cual el Club eligió la foto en cuestión era, precisamente, para homenajear a Giovanni Lo Celso y destacar a un jugador de nuestro club, lo cual resulta natural, y su participación en esta gloriosa selección argentina. De hecho, varios clubes argentinos hicieron lo mismo y destacaron en sus redes a los jugadores surgidos de sus inferiores".

Además, Central arremetió: "Como debería haber sido obvio para usted, de la foto no se “sacó” a nadie: cualquiera puede contar que en la foto hay once jugadores. Dado que frecuentemente Ud. ha realizado publicaciones sobre fútbol, no ignora que esa es la cantidad de jugadores titulares en cualquier partido. En otras palabras, mintió a sabiendas y con mala intención".

El club recordó que los adjetivos elegidos por el canciller para referirse a Central, tanto en el último embate por la selección argentina como a fines del 2025, "son profundamente ofensivos para una institución de la trayectoria y prestigio de Rosario Central".

Por otra parte, Central aseguró que Quirno intentó "perjudicar la imagen, el prestigio y el honor de nuestra institución, adjudicándole una intención perversa y mezquina con el propósito de generar una antipatía pública, que van a sufrir nuestros simpatizantes, jugadores y toda la institución como tal, así como además usted está buscando generar violencia con sus dichos agraviantes".

"Usted tiene y genera odio. Es inconcebible e inaceptable que usted promueva deliberadamente esos sentimientos de odio y discriminación hacia nuestra institución", añadió la carta documento.

>> Leer más: Central salió a aclarar el posteo de la selección argentina sin Messi y anticipó acciones legales

En esta línea, Central le recordó que su rol de canciller argentino conlleva "especiales de cuidado al momento de dirigirse a ciudadanos comunes o, como en este caso, a organizaciones de la sociedad civil" y señaló: "Su palabra causa un efecto y una difusión que no la tiene el hombre corriente. Utilizar la autoridad y notoriedad que le otorga su función para agredir organizaciones que, por el motivo que sea, no son de su agrado, no solamente deshonra el cargo que ocupa, sino que agrava la ilegalidad de su conducta". Además, la institución deportiva instó a Quirno a ocuparse "de las múltiples y trascedentes cuestiones que imponen las relaciones exteriores" del país.

Acciones legales

Citando el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Central pidió que Quirno se retracte a través de las redes sociales en un plazo máximo de 48 horas luego de recibir la carta documento.

"En caso contrario, lo demandaremos judicialmente para reparar los daños y perjuicios ocasionados al prestigio y trayectoria de la institución, como de sus miles de seguidores y simpatizantes", apuntó la carta documento del club.

Por último, Central adelantó que, en caso de recibir una indemnización fijada por la justicia, donará el dinero que reciba por este conflicto "a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol para que muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad".

El texto completo

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