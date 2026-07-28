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Niebla en la región: qué es y por qué aparece este fenómeno

Este martes, un manto de niebla cubrió la zona central del país. Especialistas explicaron las particularidades del fenómeno y dieron recomendaciones

28 de julio 2026 · 12:05hs
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La niebla es un fenómeno climático recurrente en Rosario

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La niebla es un fenómeno climático recurrente en Rosario

La región viene amaneciendo con un manto espeso de niebla, fenómeno que reduce la visibilidad considerablemente y cambia por completo la imagen de la ciudad. Aunque no todos lo saben, este suceso climático es característico en esta época del año marcada por las temperaturas frías, humedad elevada y viento en calma. Con este clima, seguir algunas recomendaciones se vuelve esencial.

¿Por qué se produce la niebla? ¿Qué condiciones deben darse para que aparezca? Expertos analizaron el fenómeno y explicaron sus características.

Por qué hay niebla en Rosario y la región

"Los fenómenos de niebla y neblina son característicos de toda la zona pampeana, pero también de todas las rutas que atraviesan el litoral y gran parte del norte patagónico hacia la zona de Cuyo. Son fenómenos que tienden a intensificarse cuando las noches son más largas y la humedad durante ese período nocturno perdura", explicó en declaraciones a La Capital la meteoróloga Vanessa Balchunas, respecto al fenómeno particular y característico en esta temporada invernal.

"Ese enfriamiento hace que el aire se prenda de la superficie y el vapor de agua se condense para formar esa famosa neblina o niebla, que aparece desde las últimas horas del día", consignó la especialista.

>>Leer más: El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales

Inviernos marcado por la neblina

La meteoróloga también señaló que la inversión térmica es un fenómeno a destacar. "Hay una situación que no suele darse en todos los otoños e inviernos, pero que es bastante habitual en nuestra en nuestra zona. Se da cuando hay una capa de aire que es más templada y está por encima del suelo, es decir, por encima del aire frío cercano al suelo", explicó.

Y agregó: "Es como un domo de capa atmosférica, que impide que toda la humedad y las partículas se dispersen para estacionar esa neblina por más horas de lo habitual. Por eso vemos este factor que se prolonga después de media mañana, cuando habitualmente ya a las 8 ó 9 se despeja o que inclusive persista pasando los días si no hay movimiento de masas de aire hasta primeras horas de la tarde".

Además, Rosario es una ciudad húmeda producto de su ubicación en zona de humedales y un río caudaloso como el Paraná. Es por eso que este tipo de fenómenos son más habituales que lo que realmente se cree. "Nuestro río, de alguna manera, contribuye en este fenómeno", explicó Balchunas.

Cuánto dura la niebla en la región

Una de las preguntas más frecuentes está vinculada a cuánto tiempo dura la niebla en la región.

Balchunas señaló que "el fenómeno de niebla puede durar durante toda la estación invernal, principalmente si es una estación que está acompañada por un caudal de humedad importante".

>>Leer más: Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

Precauciones a la hora de conducir con niebla

Las principales complicaciones de la niebla aparecen a la hora de manejar vehículos. El especialista en seguridad vial Osvaldo Aymo, ex director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), sostuvo que "la mejor manera de prevenir accidentes es postergar el viaje". En caso de que no haya posibilidades de posponerlo, las precauciones a tener en cuenta son: circular con luces bajas encendidas (son obligatorias por ley en rutas y autopistas) y, si el vehículo cuenta con faros antiniebla homologados, también se deben encender.

Además solicitó mantener el parabrisas despejado, puesto que al haber mucha humedad en el exterior y condensación en el interior, el desempañador suele ser el mejor aliado en estos casos.

Otro dato significativo aportado por Aymo es el de no perder de vista la visibilidad de las luces traseras del vehículo que está adelante, con la distancia prudencial correspondiente en estos casos, puesto que la calzada suele estar húmeda y la adherencia de las cubiertas es diferente. "Ante una frenada de emergencia se debe poder frenar a tiempo y sin inconvenientes", señaló, al tiempo que pidió "evitar las maniobras de sobrepaso, sobre todo en las rutas, donde el conductor no tiene posibilidad de ver el que viene de frente".

"El 90% de información que requiere un conductor ingresa por la vista, mientras que el 10% restante ingresa por el oído. Por eso siempre recomiendo viajar en silencio, ya sea solo u acompañado, porque ese ínfimo porcentaje de información es fundamental cuando la visión es prácticamente nula", precisó.

En caso de detenerse, recomendó "hacerlo en una estación de servicios o, en su defecto, en el ingreso a un camino rutal, lo más alejado de la banquina. Y una cosa fundamental: no encender las balizas porque implica para el resto de los usuarios que el vehículo está detenido".

Es importante chequear el estado del tránsito y los vuelos antes de salir. Si se puede, demorar partidas. Y consultar el pronóstico actualizado en el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional o a través de aplicaciones móviles confiables.

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