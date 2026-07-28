Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Provincia busca hacerse cargo de los desarrollos del Procrear paralizados. El complejo de Rosario tiene 418 viviendas iniciadas con un avance promedio del 45%

Toma impulso la posibilidad de que la construcción de las casi 1.500 viviendas del programa Procrear que quedó paralizada en Santa Fe vuelva a ponerse en marcha. Luego de la firma del acuerdo de compensación de deuda entre la provincia y la Nación, el gobierno santafesino reabrió las negociaciones para intentar hacerse cargo de los desarrollos habitacionales que quedaron inconclusos tras el cierre del programa nacional.

El complejo más importante está en Rosario , en el predio de Rondeau al 2900 , donde se proyectaron 580 viviendas . En ese punto se iniciaron 418 unidades , que hoy presentan un avance físico cercano al 45% , mientras que el resto nunca llegó a comenzar.

Aunque desde la provincia advierten que todavía no hay definiciones, consideran que el escenario es hoy más favorable que hace algunos meses. "Desde hace más de dos años estamos atrás de los Procrear, fundamentalmente del de Rosario, que es el que más nos interesaba. Hubo muchas idas y vueltas, pero hoy parecería que la situación empieza a destrabarse ", afirmó a La Capital el secretario de Vivienda y Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli .

Las conversaciones se desarrollan con el Ministerio de Economía de la Nación y forman parte del proceso abierto tras el acuerdo de compensación de deuda firmado recientemente entre ambas administraciones.

Sin embargo, Crivelli pidió cautela. "Los Procrear están sobre la mesa como una de las opciones para que Santa Fe pueda hacerse cargo, pero todavía faltan muchas cosas por definir: los valores de los proyectos, la tasación de los inmuebles y la situación contractual con las empresas que tenían las obras. Es prematuro hablar de fechas", explicó.

En Rosario y en la ciudad de Santa Fe los terrenos pertenecen al Estado nacional, por lo que un eventual traspaso será uno de los primeros pasos que deberá resolverse.

Cómo están hoy las obras

El funcionario recorrió el complejo rosarino en dos oportunidades, una de ellas junto a integrantes de la Junta Nacional de Tasaciones.

Según detalló, el estado general de las construcciones es mejor del esperado. "Las viviendas tienen una depreciación lógica por el tiempo que estuvieron paralizadas y por la exposición de los materiales, pero el estado es bueno. Si se concreta el traspaso, las obras podrían retomarse relativamente rápido", sostuvo.

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No obstante, completar el emprendimiento demandará tiempo. Desde la Secretaría de Vivienda estiman que, una vez reiniciados los trabajos, todavía serán necesarios al menos dos años para concluir el desarrollo. Solo completar el complejo de Rosario demandaría una inversión estimada en 35.000 millones de pesos.

El programa de viviendas del Procrear en Rosario se extiende desde Rondeau hasta las vías del Ferrocarril Mitre. Hace más de dos años no hay avances.

La prioridad es evitar que las estructuras continúen deteriorándose y que las viviendas puedan conservar el destino para el que fueron concebidas: facilitar el acceso a la casa propia de familias que no cuentan con otra propiedad.

Qué pasará si el Procrear ya no existe

Uno de los principales interrogantes es cómo llegarán esas viviendas a las familias, ya que el esquema original del Procrear desapareció junto con el fideicomiso nacional.

La provincia ya tiene una alternativa en estudio. "Los créditos Nido vienen a ser un Procrear santafesino. Cuando diseñamos ese programa contemplábamos que pudiera servir para ampliar la oferta de viviendas disponibles y este tipo de desarrollos encaja perfectamente dentro de esa lógica", explicó Crivelli.

La idea es que, una vez resuelto el traspaso y finalizadas las obras, las unidades puedan adjudicarse mediante ese esquema de financiamiento.

"Primero hay que resolver el aspecto formal del traspaso. Después terminar las viviendas, un proceso que demandará no menos de 24 meses. Recién entonces las condiciones de acceso serán las que establezca el programa Nido", indicó.

Un déficit habitacional que sigue creciendo

Para Crivelli, la discusión excede el futuro del Procrear y refleja un problema estructural del país. "En Argentina existe un déficit habitacional superior a los cinco millones de viviendas, entre las que faltan y las que están en condiciones inadecuadas. Santa Fe no está exenta de esa realidad", analizó.

En ese contexto, defendió el modelo de créditos hipotecarios impulsado por la provincia. "Cuando pensamos Nido lo hicimos con cuotas similares al valor de un alquiler. Como cualquier crédito hipotecario requiere un ahorro previo, pero busca convertirse en una herramienta para que más familias puedan acceder a una vivienda propia", recordó.

El Parque Habitacional Tiro Federal comprendía originalmente la construcción de 576 viviendas y 14 locales comerciales, repartidos en edificios de trece pisos, los ubicados sobre el bulevar, y de cinco pisos, sobre las calles internas. Se trata de unidades monoambiente y de uno, dos y tres dormitorios.

El proyecto fue dividido en cuatro sectores y adjudicado a tres empresas. Las firmas rosarinas Pecam y Epreco tenían en sus manos la ejecución de los sectores 1 y 4 y el sector 3, respectivamente, mientras que la firma AMG Obras Civiles iba a levantar el conjunto del sector 2. En todos los casos el plazo de obra estimado era de 16 meses. A más de dos años y medio, la provincia busca reactivar las obras.

El Procrear, frenado desde 2023

El programa Procrear, creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos, comenzó a desacelerarse durante 2023 hasta quedar prácticamente paralizado a fines de ese año.

En noviembre de 2024 el gobierno nacional dispuso la disolución del fideicomiso que administraba el programa y, en junio de 2025, avanzó con su cierre definitivo.

Como consecuencia, numerosos desarrollos quedaron inconclusos en todo el país. En Santa Fe son alrededor de 1.500 viviendas, ninguna de las cuales había sido adjudicada al momento de interrumpirse las obras.

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El panorama comenzó a modificarse en las últimas semanas con la firma del acuerdo de compensación de deuda entre Santa Fe y la Nación, una condición que hasta ahora condicionaba cualquier negociación vinculada con los desarrollos del Procrear.

A partir de ese cambio, la provincia considera que volvió a abrirse una instancia de diálogo para analizar cómo finalizar las obras.

En Rosario y en la ciudad de Santa Fe los terrenos pertenecen al Estado nacional, por lo que primero debería concretarse su transferencia. En cambio, en Pérez, Rafaela, Gálvez y Las Parejas los desarrollos se encuentran sobre tierras municipales, aunque también requieren acuerdos con la Nación para su continuidad.

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Dónde están las viviendas paralizadas

Los desarrollos inconclusos del Procrear en Santa Fe se distribuyen en siete emprendimientos:

Rosario (Rondeau al 2900): 580 viviendas proyectadas

580 viviendas proyectadas Pérez: 256

256 Santa Fe (Barrio Transporte): 192

192 Santa Fe (Parque Federal): 198

198 Las Parejas: 139

139 Rafaela: 48

48 Gálvez: 39

En conjunto suman cerca de 1.500 viviendas cuya continuidad dependerá del resultado de las negociaciones que la provincia retomó con el gobierno nacional para intentar rescatar uno de los mayores desarrollos habitacionales que quedaron inconclusos tras el cierre del Procrear.