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Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Un proyecto en el Concejo quiere fiscalizar los espacios asignados a diplomáticos, consulados, jueces y gremios, entre otros poderes y organismos

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

28 de julio 2026 · 06:30hs
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El proyecto se sustenta en la necesidad de revisar permisos especiales de estacionamiento para dependencias públicas

El proyecto se sustenta en la necesidad de revisar permisos especiales de estacionamiento para dependencias públicas, instituciones, cuerpos consulares y establecimientos privados.

Una iniciativa presentada en el Concejo Municipal pretende revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario, conocido como régimen de Franquicias de Estacionamiento Reservado entre Discos, que se utilizan para dependencias públicas, instituciones, cuerpos consulares y establecimientos privados.

La propuesta del concejal Federico Lifschitz (Partido Socialista) se basa en el crecimiento del parque automotor durante las últimas décadas en la ciudad, y tiene como objetivo reordenar el espacio público, evitar situaciones de uso indebido y permanencias injustificadas, ya que la normativa vigente es un decreto del año 2000.

>> Leer más: Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Actualización

El proyecto se sustenta en la necesidad de revisar espacios asignados a diplomáticos, consulados, jueces, gremios y sindicatos, entre otros poderes y organismos. "Es fundamental asegurar que estos espacios sean utilizados exclusivamente por quienes realmente lo necesitan y poseen el permiso otorgado por la Municipalidad de Rosario, cumpliendo con las normativas vigentes", argumentó el autor del texto.

Así, Lifschitz dijo que es necesaria "una actualización permanente para garantizar un uso racional del espacio público, evitando la ocupación indebida y priorizando aquellos casos vinculados a prestaciones esenciales, de asistencia, salud, seguridad o interés institucional".

"Hablamos de permisos especiales de estacionamiento para dependencias públicas, instituciones, cuerpos consulares y establecimientos privados", aclaró el edil, y agregó: "Se deben cumplir criterios razonables y debidamente fundados. La continuidad de los permisos debe ser verificada y confirmada periódicamente".

>> Leer más: Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Permisos otorgados

El concejal pide que el municipio informe al Concejo la cantidad total de permisos de estacionamiento otorgados, detallando categoría, tipo, justificación, plazos de vigencia, horarios, días y zona de la ciudad. Además de criterios administrativos, técnicos, procedimiento y normativas utilizadas para su otorgamiento.

En tanto, solicita conocer cuál es el procedimiento y la frecuencia de las revisiones sobre los permisos otorgados; así como la cantidad total de permisos rechazados, contemplando los motivos; y un informe respecto del impacto de estos permisos, contemplando el orden, disponibilidad y circulación en el espacio público común.

Según reza en los fundamentos, el pedido se sustenta en "preservar y defender los derechos de las personas de poder estacionar, haciendo un uso correcto del espacio público, evitando situaciones de uso indebido y permanencias injustificadas para poder cumplir con los permisos de manera criteriosa".

>> Leer más: La Municipalidad removió 138 espacios reservados para discapacidad que estaban sin uso

Sistema de franquicias

El sistema de franquicias especiales contempla dos tipos de beneficiarios. Por un lado aparecen una serie de establecimientos entre los que se destacan los que apunta el proyecto de Lifschitz. El segundo grupo se refiere a las personas con discapacidad o limitaciones motrices, tanto las que pueden manejar como las que requieren traslados, en sus domicilios particulares y/o laborales.

No es la primera vez que el tema entra en la agenda del Concejo. En 2021 el Palacio Vasallo se autoderogó el estacionamiento con régimen especial que reservaba lugares para sus integrantes, al igual que los de funcionarios del Poder Judicial, Palacio Municipal y Centro Cívico Gubernamental Rosario, que los siguen conservando.

El tema había sido introducido el año anterior tras un pedido de la exconcejal del PRO Renata Ghilotti para derogar el decreto del año 2000 que otorga esos beneficios. El también exedil del PRO Carlos Cardozo reintrodujo el debate antes de cumplir su mandato en diciembre de 2025. Paralelamente, en 2022 el entonces legislador Miguel Tessandori (Encuento por Rosario) había presentado un pedido para crear un registro abierto de las franquicias con espacios reservados, que fue reingresado el año pasado por Agapito Blanco, también del PRO y quien terminó su mandato a fines del año pasado.

>> Leer más: La Municipalidad removió 138 espacios reservados para discapacidad que estaban sin uso

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