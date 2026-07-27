Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Un estudio comparó 43 ciudades argentinas según sus espacios públicos, la oferta cultural y gastronómica, el costo de vida y la calidad del entorno urbano.

En el marco de las vacaciones de invierno en Buenos Aires, la consultora Enclave evaluó cuáles son las mejores ciudades del país para disfrutar del tiempo libre . El estudio tomó a 43 ciudades argentinas teniendo en cuenta aspectos como los espacios públicos y la oferta urbana.

En el ranking generado por la consultora, Rosario se encuentra entre las mejores ciudades para la recreación y el descanso. Es superada por Mendoza, ubicada en el primer puesto, y Córdoba capital.

El Índice de Ciudades Argentinas revela que hay destinos urbanos con infraestructura, oferta cultural y espacios públicos de primer nivel que ofrecen una alternativa genuina para quienes buscan desconectarse sin subirse a un avión o cruzar la cordillera.

El Índice , elaborado por la consultora Enclave, evaluó por primera vez 43 ciudades argentinas a través de 17 indicadores . Entre ellos, dos resultan especialmente relevantes para pensar las vacaciones de invierno: el espacio público (medido en metros cuadrados de verde por habitante) y la oferta de ocio, o sea, cines, teatros y restaurantes cada 10.000 habitantes . Combinados con el costo de vida y la calidad del hábitat urbano, estos indicadores permiten identificar qué ciudades ofrecen una experiencia completa para el turista de invierno.

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Las tres mejores ciudades

Mendoza se posiciona como el destino urbano más completo para estas vacaciones. Es la única ciudad del país que aparece simultáneamente en el top 3 de espacio público y oferta de ocio, combinando kilómetros de arbolado urbano, una escena gastronómica y vitivinícola de referencia nacional e internacional y una agenda cultural activa durante todo el año. A eso se suma un costo de vida razonable para el turista y una infraestructura de servicios consolidada.

Córdoba es el segundo destino urbano de invierno que los datos del Índice destacan. Su fortaleza está en la oferta de ocio sostenida por una ciudad universitaria con vida cultural intensa, gastronomía diversa y una movida nocturna que no reconoce estaciones.

Rosario completa el podio como destino de invierno con identidad propia. Según el estudio, su costanera, su escena gastronómica y cultural, y su perfil económico activo la convierten en una opción sólida para quienes buscan una ciudad con carácter.