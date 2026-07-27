La Capital | La Ciudad | ciudades

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Un estudio comparó 43 ciudades argentinas según sus espacios públicos, la oferta cultural y gastronómica, el costo de vida y la calidad del entorno urbano.

27 de julio 2026 · 18:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario

Rosario, una de las mejores ciudades para vacacionar.

En el marco de las vacaciones de invierno en Buenos Aires, la consultora Enclave evaluó cuáles son las mejores ciudades del país para disfrutar del tiempo libre. El estudio tomó a 43 ciudades argentinas teniendo en cuenta aspectos como los espacios públicos y la oferta urbana.

En el ranking generado por la consultora, Rosario se encuentra entre las mejores ciudades para la recreación y el descanso. Es superada por Mendoza, ubicada en el primer puesto, y Córdoba capital.

El Índice de Ciudades Argentinas revela que hay destinos urbanos con infraestructura, oferta cultural y espacios públicos de primer nivel que ofrecen una alternativa genuina para quienes buscan desconectarse sin subirse a un avión o cruzar la cordillera.

El Índice, elaborado por la consultora Enclave, evaluó por primera vez 43 ciudades argentinas a través de 17 indicadores. Entre ellos, dos resultan especialmente relevantes para pensar las vacaciones de invierno: el espacio público (medido en metros cuadrados de verde por habitante) y la oferta de ocio, o sea, cines, teatros y restaurantes cada 10.000 habitantes. Combinados con el costo de vida y la calidad del hábitat urbano, estos indicadores permiten identificar qué ciudades ofrecen una experiencia completa para el turista de invierno.

>>Leer más: La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Las tres mejores ciudades

Mendoza se posiciona como el destino urbano más completo para estas vacaciones. Es la única ciudad del país que aparece simultáneamente en el top 3 de espacio público y oferta de ocio, combinando kilómetros de arbolado urbano, una escena gastronómica y vitivinícola de referencia nacional e internacional y una agenda cultural activa durante todo el año. A eso se suma un costo de vida razonable para el turista y una infraestructura de servicios consolidada.

Córdoba es el segundo destino urbano de invierno que los datos del Índice destacan. Su fortaleza está en la oferta de ocio sostenida por una ciudad universitaria con vida cultural intensa, gastronomía diversa y una movida nocturna que no reconoce estaciones.

Rosario completa el podio como destino de invierno con identidad propia. Según el estudio, su costanera, su escena gastronómica y cultural, y su perfil económico activo la convierten en una opción sólida para quienes buscan una ciudad con carácter.

Noticias relacionadas
Alejandro Ghelfi, creador de la página Rosario Paranormal. 

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Vuelve Rosario Outlet con precios promocionales

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas

El Salón Metropolitano será la sede de la Cena Anual de Banco de Alimentos Rosario.

Vuelve la Cena Anual de Banco de Alimentos Rosario, un evento solidario clave para la ciudad

Este martes habrá baja presión de agua por tareas de Aguas Santafesinas en la zona sur de Rosario

Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

El FMI ratificó su apoyo al plan económico y afirmó que Argentina no necesitará más fondos

El FMI ratificó su apoyo al plan económico y afirmó que Argentina no necesitará más fondos

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

El club respondió con una carta documento a las críticas del ministro Pablo Quirno por una publicación sobre la selección argentina. Si el funcionario no rectifica sus dichos, avanzará con una demanda por daños y perjuicios.
Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio
Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
La Ciudad

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad
Información General

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Ovación
El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

Por Gustavo Conti
Ovación

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

Alivio en Newells: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Policiales
El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña
Policiales

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

La Ciudad
Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

La Sociedad Rural Rosario pide desterrar por ley las retenciones
Economía

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato
Política

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches
La ciudad

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios
La Ciudad

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo
Salud

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve
La ciudad

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad
Economía

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país
Ovación

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Por Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec
Economía

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha
La Ciudad

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
La Ciudad

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario