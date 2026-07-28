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A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos

Los biocombustibles abren camino en la navegación con el desarrollo para una nueva etapa para la transición energética del transporte fluvial

28 de julio 2026 · 12:56hs
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Biodiesel para embarcaciones

Foto: Archivo / La Capital.

Biodiesel para embarcaciones, lo que viene

El grupo empresario santafesino Essential Energy Holding avanza en el desarrollo de soluciones basadas en biodiesel para embarcaciones, una alternativa que permite reducir emisiones y minimizar el impacto ambiental ante eventuales derrames en cursos de agua.

La iniciativa posiciona a Santa Fe entre las provincias que buscan ampliar el uso de energías renovables hacia nuevos sectores productivos. Así como los biocombustibles comenzaron a transformar el transporte terrestre y hoy abren paso a los combustibles para la aviación, el transporte fluvial empieza a incorporarse a esa transición energética.

Lo que viene del biodiesel

En ese escenario, Essential Energy Holding, grupo empresario argentino con operaciones en distintos segmentos de la industria energética, avanza en el desarrollo de aplicaciones de biodiesel destinadas al uso marítimo y fluvial, una alternativa que permite reemplazar parte del combustible fósil utilizado por embarcaciones con un combustible de origen renovable.

La incorporación de biodiesel a las mezclas utilizadas por motores diésel representa un doble beneficio ambiental: reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida y, además, disminuye el impacto que tendría un eventual derrame sobre ríos o mares, ya que se trata de un producto altamente biodegradable respecto de los combustibles derivados exclusivamente del petróleo.

El desarrollo se apoya en la capacidad productiva que el holding posee en la provincia de Santa Fe, donde produce biodiesel a partir de materias primas renovables, consolidando una cadena de valor con fuerte anclaje regional y proyectando nuevas aplicaciones para una industria que continúa ampliando sus fronteras.

Rosario bio energy desarrolla biodiesel para embarcaciones

Rosario bio energy desarrolla biodiesel para embarcaciones

Mientras distintos países de Europa ya avanzan con regulaciones específicas para incorporar biocombustibles en la navegación, Argentina comienza a explorar este camino a través de iniciativas impulsadas por el sector privado, con Santa Fe como uno de los polos productivos con mayor potencial para liderar ese proceso.

"El desafío ya no pasa solamente por producir biocombustibles, sino por encontrar nuevas aplicaciones que permitan acelerar la descarbonización del transporte. La navegación representa uno de esos grandes desafíos y también una enorme oportunidad para una provincia con tradición agroindustrial y portuaria como Santa Fe", sostienen desde Essential Energy Holding.

El avance forma parte de una estrategia más amplia del grupo orientada a desarrollar soluciones energéticas de menor impacto ambiental, que incluyen la producción de biodiesel, el impulso a combustibles renovables para generación eléctrica y el desarrollo de Sustainable Aviation Fuel (SAF), combustible sostenible para la aviación que comenzará a producirse en la futura biorefinería Santa Fe Bio.

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