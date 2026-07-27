Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

El juvenil fue reemplazado contra Talleres por una molestia, pero está recuperado para el partido del jueves ante Independiente en Avellaneda

Facundo Guch fue titular en Newell's y dejó la cancha contra Talleres, pero se trató solo de un calambre.

Una preocupación menos para Newell's con respecto a los tres futbolistas que terminaron con distintas dolencias el partido del debut antes Talleres. Facundo Guch se encuentra a disposición de Frank Kudelka para la 2ª fecha del jueves contra Independiente.

La salida del futbolista zurdo durante el segundo tiempo contra el conjunto cordobés encendió la alarma. Es que se retiró muy dolorido. Pero la molestia fue solo como consecuencia de la exigencia.

Sin lesión, está garantizada la presencia de Guch en Avellaneda y no será necesario buscarle un reemplazante. Por características, el indicado para ingresar, si es que faltaba el juvenil, era Alan Soñora , quien se incorporó al club del Parque hace menos de una semana.

La situación es diferente con respecto a Jerónimo Gómez Mattar , quien también debió retirarse durante el debut por un inconveniente físico, y Martín Ortega , que culminó el partido con una renguera y si no fue reemplazado solo se debió a que la Lepra había agotado los cambios.

Facundo Guch ya dejó el campo de juego, con evidentes signos de dolor.

Tanto el mediocampista como el lateral derecho deben realizarse estudios para conocer si tienen lesiones musculares.

Jerónimo Gómez Mattar fue reemplazado en el debut con una dolencia. Leo Vincenti

Teniendo en cuenta que faltan pocos días para el partido contra Independiente, al margen de lo que revelen los estudios médicos, parece poco probable que vayan a estar en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Los favoritos para ingresar

Franco Escobar es el candidato para ingresar si es que no está Martín Ortega. El sábado pasado entró un rato contra Talleres.

En tanto, Marcelo Esponda asoma como la principal alternativa si es que Gómez Mattar no llega. Otras opciones por el rubio mediocampista son David Sotelo o Valentino Acuña.

Kudelka también puede incluir por primera vez entre los titulares a Lautaro Giannetti, de primer marcador central, en lugar de Bruno Cabrera.

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El futbolista surgido en Vélez ingresó en el segundo tiempo ante Talleres, cuando el entrenador decidió defender con una línea de cinco.

Giannetti se incorporó a Newell's para ser uno de los zagueros titulares. Si no estuvo en la primera fecha fue porque Kudelka entendió que le faltaban entrenamientos.

Por lo tanto, con más prácticas encima, es probable que finalmente aparezca entre los once en el estadio de Independiente.