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Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

El joven se entregó a última hora del día en que se registró la muerte de su pareja por un disparo en la cara

21 de julio 2026 · 08:51hs
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La muchacha de 20 años falleció el último domingo en Bielsa al 6200.

Foto: Google Street View.

La muchacha de 20 años falleció el último domingo en Bielsa al 6200.

La investigación sobre un presunto femicidio en el barrio Ludueña avanzó a partir del arresto del novio de Lara Caraballo. Fuentes oficiales confirmaron este martes que el joven de 20 años seguirá privado de su libertad a la espera de resultados de medidas judiciales para esclarecer en qué circunstancias murió su pareja.

Axel A. quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a última hora del domingo, el mismo día del fallecimiento de la víctima en Bielsa al 6200. El sospechoso se entregó acompañado por un abogado después de la denuncia sobre el episodio registrado a la madrugada en la zona noroeste de Rosario.

La fiscal Noelia Navone había firmado un pedido de captura en base a testimonios y otros indicios sobre la presencia del muchacho en la vivienda donde se realizó la denuncia. Al final de la jornada, la encargada de la causa recibió aviso sobre el ingreso de la pareja de Caraballo a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) en Lamadrid al 500.

¿Cómo murió Lara Caraballo en el barrio Ludueña?

La joven de 20 años falleció antes de la una de la mañana del domingo. En ese momento, las fuerzas de seguridad provinciales recibieron múltiples llamados al 911 por el ruido de disparos dentro de una casa ubicada entre Campbell y Barra.

Cuando llegaron, los agentes advirtieron que la víctima tenía una herida de arma de fuego en el rostro. De inmediato pidieron ayuda médica y así corroboraron el deceso.

>> Leer más: Femicidio de Florencia Gómez en San Jorge: cómo se destrabó la investigación

El primer reporte judicial indica que Caraballo recibió un balazo en el mentón. De acuerdo a la evidencia recabada en el inicio de la investigación, su pareja estaba con ella en ese momento, pero se fue antes de que llegaran las autoridades.

El procedimiento en calle Bielsa concluyó sin secuestro de armas de fuego y rápidamente se instaló la hipótesis de un femicidio ante la retirada del supuesto agresor. A partir del arresto, la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) solicitó nuevas medidas para definir la situación procesal del joven. Si continúa detenido, es probable que sea imputado la próxima semana por el homicidio.

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