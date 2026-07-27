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El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

La víctima fue atacada en la casa de su pareja, Axel A., de 20 años, quien fue imputado por el asesinato y quedó preso. Por falta de evidencia, no le endilgaron femicidio

27 de julio 2026 · 13:14hs
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Lara Caraballo tenía 20 años y por el crimen quedó preso el novio de la joven

Lara Caraballo tenía 20 años y por el crimen quedó preso el novio de la joven, de la misma edad.

El novio de Lara Valentina Caraballo, la joven de 20 años asesinada de un disparo el 19 de julio pasado en la casa del muchacho en barrio Ludueña, fue imputado como autor de un homicidio calificado por ser la pareja de la víctima. La fiscal del caso descartó por el momento el encuadre de femicidio por no haberse constatado un contexto previo de violencia de género. El acusado, de la misma edad que la víctima, quedó en prisión preventiva por el plazo legal de dos años.

Axel A. se había dado a la fuga luego del crimen ocurrido en su casa de Bielsa al 6200. Fue identificado como sospechoso desde un principio y horas después se entregó a las autoridades. Su versión, rechazada por el momento por la Fiscalía, es que se trató de un accidente. En la audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal dijo ser inocente y que se trató de un accidente, sin ahondar en detalles.

La fiscal Noelia Navone lo imputó por los delitos de homicidio calificado por la relación de pareja y agravado por el uso y la portación de un arma de fuego. Además le atribuyeron la tenencia de drogas ya que al darse a la fuga dejó en la escena del crimen su mochila, que contenía 12,4 gramos de cocaína.

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Del encuentro al crimen

Navone describió los momentos previos al femicidio. Indicó que pasadas las 0.30 del 19 de julio Axel A. recibió en su casa de Bielsa al 6200 a Lara, con quien tenía un vínculo sentimental, como lo habían acordado previamente.

Refirió que poco antes del encuentro la pareja había discutido. Al reunirse, se dirigieron juntos a hacer compras a un quiosco y una vez de regreso entraron a un dormitorio. Según la hipótesis fiscal, allí el joven extrajo un arma y le disparó en la cabeza a Lara, a la altura del mentón. El disparo le provocó la muerte a causa de una lesión cráneo encefálica grave.

Tras el balazo, el joven dejó a la chica fallecida en el lugar y escapó en bicicleta. En el domicilio estaban presentes cuatro familiares del imputado que fueron quienes dieron aviso de lo ocurrido tanto al 911 como al Sies y se quedaron en el lugar a la espera de la ambulancia. Según la fiscal, no realizaron manifestaciones sobre haber escuchado un incidente previo al disparo. Más tarde, Axel les dijo a sus familiares que se había tratado de un accidente por un disparo que salió al forcejear con el arma que, según él, inicialmente había tomado Lara.

>> Leer más: Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

La hipótesis del accidente fue controvertida por la fiscal Navone, que le imputó a Axel ser el autor de un homicidio cometido con intención. Un encuadre que avaló la jueza María de los Angeles Granato, quien le dictó la prisión preventiva por el plazo legal.

Sin imputación por femicidio

Tras la audiencia, la fiscal explicó que le imputó al acusado el delito de homicidio calificado por el vínculo, que prevé prisión perpetua, porque está comprobado que los jóvenes eran novios. Sin embargo, no aplicó la figura de femicidio. “La Fiscalía trajo una cantidad de evidencias que nos permiten sostener firmemente que ellos eran novios, lo que no tenemos al día de la fecha es el contexto de violencia de género previo”, planteó.

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No obstante, indicó que de surgir elementos en esa línea se solicitará la ampliación de la imputativa. En ese sentido, indicó que resta analizar material y hay medidas de prueba en curso, como el análisis de los teléfonos. El celular de Lara fue abierto y el informe preliminar da cuenta de que el encuentro había sido pactado. La última conversación que mantuvo la víctima fue camino hacia el domicilio donde fue asesinada.

“Sabemos que se estaba preparando para salir a bailar con las amigas y hubo un cambio de planes para ir a la casa de él”, detalló. Con respecto a las circunstancias que rodearon a la fuga y presentación del muchacho —se entregó a última hora del día, acompañado de un abogado, en la sede de la Policía de Investigaciones de Lamadrid al 500— consideró que lo hizo “casi 19 después, sin entregar el arma que aún no fue hallada y sin su teléfono particular”.

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