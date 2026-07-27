La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Jorge Almirón concentró a 23 futbolistas y por lo tanto todos saltarán al césped del Gigante para el debut de Central ante Racing. Y hay un nombre importante

Franco Cervi, listo para volver al Gigante y estar a disposición de Jorge Almirón. El último refuerzo de Central, ya disponible.

La inclusión de Franco Cervi en la nómina de concentrados para jugar este martesante Racing en el Gigante aparece como una de las novedades salientes en el mundo Central . Además de que tiene al menos un lugar asegurado en el banco, en la lista de Jorge Almirón aparecen los nombres de Ignacio Ovando y de Enzo Copetti.

La presencia del zaguero central y del centrodelantero habla de que dejaron atrás distintos problemas físicos que los marginó del debut ante Belgrano. Ambos además podrían ser titulares ante los de Avellaneda, en uno de los partidos que abrirá esta segunda fecha del torneo Clausura.

En tanto, entre las bajas, se destaca la de Julián Fernández, de buen partido en Córdoba la fecha pasada, donde marcó el gol auriazul ante Belgrano, en la derrota por 2 a 1. Otro que no fue citado es Juan Cruz Komar, también con problemas físicos, quien ya se había quedado fuera del banco en el debut auriazul ante el Pirata. Y no reapareció Marco Ruben, de muchos goles en los amistosos de pretemporada.

A poco más de diez años de su partida al fútbol europeo, Cervi volverá a pisar el césped del Gigante de Arroyito este martes, cuando desde las 21.15 Central reciba a Racing. En su etapa anterior, Chuky disputó 56 encuentros como jugador auriazul, en los que marcó 7 goles y dio 11 asistencias.

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El último partido de Cervi como futbolista de Central, antes de irse transferido a Benfica de Portugal, se registró el 23 de mayo de 2016. Eso fue hace poco más de 10 años, cuando el canalla perdió en Córdoba a manos de Belgrano por 1 a 0 en la fecha de cierre del torneo Apertura.

En tanto que el último encuentro de Chuky en el Gigante fue unos días antes, pero por otra competencia. Eso ocurrió el 12 de mayo, cuando Central derrotó a Atlético Nacional de Medellín 1 a 0 por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016.

Los otros que entrarían en Central

En cuanto a los posibles regresos de Ignacio Ovando y de Enzo Copetti, ambos podrían recuperar la titularidad. En ese caso, Ovando desplazaría a Facundo Mallo al banco. Y Copetti haría lo propio con Matías Badaloni. El otro futbolista que se agrega a esta concentración, que no había sido citado para el partido ante Belgrano, es Santiago Segovia, que días atrás marcó uno de los tantos de Central en reserva, de penal, en el triunfo ante Tigre de visitante por 3 a 1.

Ignacio Ovando acompañó a los juveniles de Central, que ganaron el domingo a Argentino por la Copa Santa Fe en el Olaeta. CARC

Como contrapartida a las 4 inclusiones en la nómina de 23 concentrados, habrá 6 bajas. Dos de ellas tienen que ver con futbolistas que padecen problemas físicos. Uno es Julián Fernández, que viene de ser titular ante Belgrano y de marcar el gol, pero quedará al margen por una sobrecarga muscular.

Algo similar sucede con Juan Cruz Komar, que tampoco fue citado. Lo que no trascendió aún es quién ocupará el lugar de Julián, cuya ausencia podría generar, además de la variante nominal, hasta un cambio de esquema táctico.

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Los otros que quedaron afuera

¡Gino Pavoni, Valentino Felici y Facundo Piozzi firmaron su primer contrato con #RosarioCentral! pic.twitter.com/Ygnl3dXYjE — Rosario Central (@RosarioCentral) July 27, 2026

Los otros 4 futbolistas que no fueron convocados para este partido son los juveniles: Valentino Felici (Extremo) y Gino Pavoni (Delantero), que acaban de firmar su primer contrato con el club. También quedan afuera Damián Fernández (arquero) y Álvaro Guich (marcador central),

La lista completa de citados para jugar ante Racing es la siguiente: Jeremías Ledesma, Axel Werner, Emanuel Coronel, Elías Verón, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Pol Fernandez, Santiago Segovia, Marcelo Cabrera, Franco Cervi, Ángel Di María, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Enzo Copetti, Franco Oviedo y Matias Badaloni.