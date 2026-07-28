Los trabajadores de Nueva Cotar buscan dar el paso final: convertirse en dueños de la planta

Tras casi 3 años de gestión, los 141 trabajadores de la cooperativa presentaron ante la justicia una propuesta para quedarse con la planta industrial y consolidar su proceso de recuperación

La cooperativa Nueva Cotar nació en 2022, en medio de la profunda crisis que atravesaba la ex Sociedad Cooperativa de Tamberos. En aquel momento, 141 trabajadores decidieron organizarse para evitar el cierre definitivo y mantener la actividad.

La cooperativa Nueva Cotar dio un paso clave en su objetivo de recuperación de la histórica empresa láctea rosarina. Luego de casi tres años de gestión al frente de la producción, los trabajadores presentaron ante la Justicia una propuesta para quedarse con la planta industrial y convertirse definitivamente en sus operadores.

La oferta fue ingresada antes del receso judicial en el expediente de quiebra de la ex Cotar y, según explicó el presidente de Nueva Cotar de la Gente, Emiliano Medin, se apoya tanto en los créditos laborales de los trabajadores como en otros créditos adquiridos durante el proceso.

" Nuestro gran objetivo siempre fue sostener, con calidad y continuidad, el emblema de la histórica Cotar. Es una marca que cumplió 91 años y está profundamente arraigada en Rosario. Hoy sentimos que llegamos al último paso: poder hacernos de la planta productiva", afirmó.

La cooperativa nació en 2022, en medio de la profunda crisis que atravesaba la ex Sociedad Cooperativa de Tamberos . En aquel momento, 141 trabajadores decidieron organizarse para evitar el cierre definitivo y mantener la actividad. El desafío era enorme . Cuando asumieron la operación, la planta procesaba apenas unos 10.000 litros de leche diarios. Actualmente, esa cifra alcanza los 200.000 litros por día entre producción propia y elaboración para terceros.

"El comienzo fue muy complicado. Nos tocó ir a dormir a la puerta de los tambos para esperar que volvieran a confiar en nosotros y nos vendieran leche", recordó Medin.

El dirigente destacó que uno de los principales activos del proyecto fue el conocimiento acumulado por los propios trabajadores. "Los 141 compañeros que conformamos la cooperativa sabíamos perfectamente qué tenía que hacer cada uno. Son profesionales en lo que hacen y siempre tuvimos un objetivo claro: volver a poner a Cotar en el lugar que merecía", sostuvo.

Una oferta en el expediente de quiebra

La ex Cotar presentó su propia quiebra en junio de 2023. Desde entonces, Nueva Cotar participa del proceso judicial con la intención de adquirir la planta y garantizar la continuidad de la producción. Según explicó Medin, la propuesta presentada no se enmarca en un proceso de cramdown, sino que está sustentada en la normativa vinculada con empresas recuperadas y la preservación de los puestos de trabajo.

"Nos presentamos con nuestros créditos laborales, que son privilegiados, y además fuimos adquiriendo otros créditos de acreedores a los que la cooperativa les debía dinero. Nuestra propuesta consiste en aportar todo lo que tenemos para quedarnos con lo que queremos: la planta para seguir trabajando", explicó.

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La oferta fue presentada en sobre cerrado ante el Juzgado Comercial Nº 17, que lleva adelante el proceso de quiebra. Aunque evitó brindar detalles económicos por tratarse de una presentación judicial en curso, Medin aseguró que la propuesta refleja el compromiso que la cooperativa asumió desde el inicio del proceso. "Le dijimos a todos los acreedores que queríamos pagar lo que Cotar debía. Lo único que necesitamos es seguir trabajando", resumió.

La gestión como principal respaldo

Para Medin, el crecimiento de la empresa desde que quedó en manos de los trabajadores constituye el principal argumento para que la Justicia avale la propuesta. "La sindicatura entendió que íbamos en serio porque lo demostramos con hechos. La seriedad de nuestro trabajo está a la vista y también los resultados", afirmó.

En estos tres años, la marca recuperó presencia en las góndolas y amplió significativamente su oferta comercial. Actualmente comercializa cerca de 50 productos que abarcan distintas categorías de la cadena láctea y recientemente incorporó una línea de yogures naturales sin azúcar y descremados para responder a las nuevas demandas del mercado.

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"Cotar volvió a estar presente en las góndolas y hoy es una empresa ordenada, que trabaja en serio. Creemos que estamos a la altura de las circunstancias para dar este paso", sostuvo.

Medin remarcó que el proyecto de Nueva Cotar también encuentra respaldo en antecedentes judiciales de otras empresas recuperadas. En ese sentido, mencionó el caso de la cooperativa láctea Cotapa, en Entre Ríos, donde la Justicia habilitó la continuidad de la empresa bajo gestión de sus trabajadores.

Más allá del proceso judicial, el dirigente consideró que la experiencia de Nueva Cotar demuestra que los modelos cooperativos pueden convertirse en una alternativa viable para preservar la producción y el empleo en contextos de crisis. "Cotar atravesó momentos muy difíciles en 1998, 2001, 2008 y 2015. Hoy la industria láctea vuelve a enfrentar un escenario complejo, pero creemos que el camino de la recuperación en manos de los trabajadores sigue siendo posible", concluyó.