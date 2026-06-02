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Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Tres jóvenes fueron acusados de asesinar a Maximiliano Gómez Cáceres luego de engañarlo con una cita para intercambiar un pilotín

2 de junio 2026 · 13:34hs
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Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres

Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres, víctima de un crimen con el sello de Los Menores. 

La banda Los Menores asoma en el trasfondo de un crimen ocurrido en octubre de 2025 en la zona sudoeste de Rosario. Este lunes fueron imputados tres jóvenes que ya habían sido acusados como parte de una asociación ilícita vinculada a la venta de drogas al menudeo. Entre ellos Lautaro "Wifi" Brest, mencionado en marzo pasado en una bandera junto a Matías Gazzani, jefe prófugo de la organización.

Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres tenía 20 años y fue asesinado entre las torres del Fonavi de Rouillón y Seguí, un sector del sudoeste rosarino que fue escenario de otros crímenes ocurridos en contextos similares. A las pocas semanas, en el barrio comenzó a sonar el nombre de Los Menores como la banda que había estado detrás del homicidio, algo que, siete meses después, parece haber confirmado la Fiscalía.

>> Leer más: Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con varios casos similares

Brest, Dylan Farías y Brandon López fueron imputados por aquel asesinato y el juez Federico Rébola confirmó la prisión preventiva para cada uno. Pero los tres ya están presos desde marzo, cuando fueron detenidos e imputados como parte de una asociación ilícita, narcomenudeo y otros delitos.

El crimen

La investigación de la Fiscalía reconstruyó cómo los acusados habrían engañado a la víctima para luego concretar el crimen. En la audiencia de este lunes, indicaron que Farías y López actuaron bajo órdenes de Brest. Y cerca de las 16 del 20 de octubre, citaron a la víctima a la zona de Rouillón y Seguí. Allí iban a realizar el intercambio de un pilotín.

Ya en el punto de encuentro, Maximiliano se sentó junto a los jóvenes ahora acusados y fue Farías quien, de acuerdo a la acusación, sacó un arma de entre sus prendas y comenzó a dispararle. El joven, ya herido, intentó escapar para ponerse a resguardo pero a los pocos metros cayó gravemente afectado por los balazos.

>> Leer más: Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos

Las cámaras de vigilancia de la zona captaron a los autores del ataque huyendo de la zona del hecho para luego esconderse en un departamento del Fonavi. Allí, más tarde, fueron aprehendidos Farías y López. Además, la policía secuestro 27 gramos de cocaína, balanzas de precisión y trozos de nylon típicos de los que se usan para envolver la droga destinada al menudeo.

En ese marco, la Fiscalía sostuvo que Wifi Brest instigó el crimen con el objetivo de lograr control territorial del narcomenudeo en el complejo de viviendas. A los pocos meses, comienzos de marzo de este año, cayó Brest, quien tal vez más se referenciaba con Los Menores. De hecho, pocos días antes su nombre había aparecido en una bandera colgada en un puente de Circunvalación donde además se mencionaba a Matías Gazzani, jefe prófugo de la organización.

Los Menores y la violencia

En marzo pasado, Brest, Farías y López fueron imputados, junto a dos jóvenes más, como parte de una asociación ilícita dedicada a distintos delitos. Brest y Farías fueron consideraron por los fiscales como organizadores de la asociación ilícita, delito agravado por la utilización de un menor. Mientras que López fue sindicado como miembro y, al igual que los otros dos, le atribuyeron también comercio de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

La investigación determinó que la banda actuaba bajo la jefatura de Carlos "Junior" L., que está prófugo. La organización actuó al menos desde enero de 2025 en barrio Triángulo y Moderno, y en parte del complejo habitacional de Donado y Medoza. En ese marco, los acusaron de estar detrás de hechos violentos cometidos para garantizar dominio territorial.

Respecto del crimen de Gómez Cáceres, el pasado reciente ubica varios homicidios más en el mismo lugar, también con víctimas jóvenes y en contextos relacionados a conflictos por narcomenudeo. Tal es el caso de los asesinatos de Laureano Pena, Éric Galli, Valentín Solís y Milton Carballo, cuatro amigos víctimas de una saga violenta, ocurrida entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, que hoy permanece en la memoria de los vecinos y en las paredes del barrio con pintadas que los recuerdan.

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