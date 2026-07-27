Villa Gobernador Gálvez: tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Un grupo inversor de Buenos Aires firmó un contrato por cinco años para operar la planta. La reactivación será progresiva y comenzará con el ingreso de 30 trabajadores para tareas de mantenimiento y puesta en marcha.

Después de 259 días de conflicto, el frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez comenzará una nueva etapa. Un grupo inversor de Buenos Aires firmó este lunes un contrato para hacerse cargo de la operación de la planta.

El entendimiento contempla un contrato por cinco años con opción de compra y representa el desenlace de un conflicto que mantuvo durante más de ocho meses en vilo a 160 familias que defendieron sus puestos de trabajo ocupando la planta.

El acuerdo será formalmente presentado este jueves en una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, pero los primeros operarios ingresarán entre este martes y el miércoles para iniciar las tareas de limpieza, mantenimiento y puesta en marcha de las instalaciones. Se trata de un grupo de 30 trabajadores.

"La buena noticia es que ya está firmado el contrato. El jueves vamos a dejar todo asentado en el Ministerio, pero el acuerdo ya está", confirmó Walter Navarro, delegado de los trabajadores.

Según explicó, el grupo inversor está encabezado por Sergio García, un empresario del rubro de embutidos y menudencias con actividad en Buenos Aires y vínculos comerciales con frigoríficos de la región.

La puesta en marcha será progresiva. Un primer grupo de alrededor de 30 trabajadores comenzará con las tareas de acondicionamiento del establecimiento y, a medida que ingresen mercadería e insumos, se irá convocando al resto del personal. "Sabemos que de entrada van a ser unos 30 compañeros. La idea es arrancar con la limpieza y el mantenimiento de la planta. Como mucho, el lunes 3 de agosto ya estaríamos trabajando en la producción", señaló Navarro.

Uno de los aspectos que más destacan los trabajadores es que la empresa continuará operando bajo la razón social Euro y que se respetarán las condiciones laborales acumuladas durante años. "La empresa se mantiene siendo Euro, con la misma categoría, la misma antigüedad y todo. Es un logro importante", sostuvo el delegado.

Desde el sindicato buscarán que la reincorporación alcance a la totalidad de los trabajadores. Navarro contó que durante los días de lucha mantuvieron contacto directo con cerca de un centenar de empleados, pero aclaró que Euro tenía 160 trabajadores. En las últimas horas varios trabajadores se comunicaron con el gremio para informar que habían enviado telegramas durante el conflicto sin obtener respuesta patronal y solicitaron ser incluidos en la nómina de reincorporación.

Una planta lista para volver a producir

Navarro explicó que una parte importante del frigorífico está en condiciones de retomar la actividad casi de inmediato. Otros sectores deberán ser reparados debido a los daños y robos sufridos durante los meses en que permaneció paralizado. "Hay sectores donde faltan caños de agua y cables de luz porque fueron robados para vender el bronce y el cobre. Pero tenemos una parte importante de la planta que está en condiciones de arrancar mañana mismo a producir", explicó.

La reactivación marca un cambio de escenario para un establecimiento que durante meses sobrevivió gracias al esfuerzo de sus propios trabajadores. Hace apenas unas semanas, un grupo de operarios había logrado reactivar parcialmente la producción utilizando mercadería que permanecía en la planta y materia prima aportada por un proveedor de la empresa.

>> Leer más: Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía

Aquella experiencia permitió mantener en funcionamiento parte del frigorífico mientras continuaban las gestiones para encontrar una salida definitiva. Lo producido se distribuía entre los propios trabajadores, que desde noviembre sostuvieron la ocupación de las instalaciones para preservar las fuentes laborales.

Más de ocho meses de conflicto

El conflicto en Euro comenzó a profundizarse a principios de 2025, cuando la actividad de la planta empezó a caer y los trabajadores pasaron a percibir salarios reducidos bajo el régimen de garantía horaria. En septiembre la empresa dejó de pagar los sueldos y el Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó una conciliación obligatoria que la firma nunca cumplió. En paralelo, Euro envió telegramas de despido a 46 operarios argumentando falta de materia prima y el impacto de productos importados.

La situación derivó en protestas y, el 11 de noviembre, los trabajadores decidieron ocupar la planta ubicada sobre calle San Diego al 1900. Desde entonces, un grupo de familias permaneció dentro del establecimiento para impedir su vaciamiento y sostener el reclamo.

Durante los meses más difíciles organizaron distintas estrategias para subsistir: algunos vendían tortas fritas y pastelitos, otros improvisaron un lavadero dentro del predio y, más recientemente, consiguieron volver a producir de manera limitada gracias al aporte de un proveedor. En ese contexto también evaluaron la posibilidad de conformar una cooperativa para mantener la actividad, aunque esa alternativa dependía de una definición legal de los propietarios, que nunca llegó.

Ahora, con el ingreso del nuevo grupo inversor y el inicio de la reactivación, los trabajadores ven por primera vez una salida concreta al conflicto. "Hoy hace 259 días de la lucha", resumió Navarro, convencido de que el acuerdo abre una nueva etapa para recuperar la producción del frigorífico y reincorporar paulatinamente a quienes sostuvieron el reclamo durante más de ocho meses.