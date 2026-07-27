Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

El presunto ladrón fue detenido poco después y este fin de semana lo imputaron como autor de robo. Quedó en prisión preventiva por 90 días.

Un hombre de 38 años que fue detenido la semana pasada acusado de intentar prender fuego un comercio en un asalto , fue imputado este fin de semana como autor de robo y permanecerá en prisión preventiva por el plazo de 90 días mientras la causa judicial avanza hacia el juicio.

La resolución judicial fue firmada por el juez de Primera Instancia Federico Rébola tras la audiencia imputativa realizada el sábado pasado en el Centro de Justicia Penal . Según fuentes oficiales, de esa forma el magistrado convalidó la petición que había realizado la fiscal Lucina Cornier.

De acuerdo con la exposición de evidencias que hizo Cornier, Emanuel G., quien tiene 38 años ingresó con fines de robo a un comercio ubicado en 27 de Febrero al 3600, en barrio San Francisquito. Eso sucedió el miércoles 22 de julio, alrededor de las 12.

Según la acusación, Emanuel G. portaba una botella con nafta y un encendedor. El delincuente le exigió a la empleada del establecimiento que entregara el dinero bajo amenaza de muerte. El imputado llegó a rociar con combustible parte del mostrador del comercio y también realizó chispazos con el encendedor.

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Con ese acción, el ladrón logró que la víctima le entregara unos 250 mil pesos del local y luego escapó corriendo. De acuerdo con la reconstrucción que hizo la fiscal, el imputado se retiró, bidón en mano, por 27 de Febrero hacia el este hasta calle San Nicolás. Por esa arteria dobló hacia calle Ocampo al 3500 donde se introdujo en el pasillo donde vive y allí se cambió de ropa.

En base al testimonio de testigos, personal de la policía provincial logró detener al imputado en su casa. En su habitación, la policía incautó una campera negra, un pantalón jogging beige, un par de zapatillas color blanca que eran las que vestía al momento del hecho y, en el interior del bolsillo del pantalón jogging, se halló la suma de sesenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos sin que pudiera justificar su procedencia”.