Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

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La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre
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Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha
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Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
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Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing
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Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
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El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
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Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
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Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
Motores
El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta
Política
Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta "campaña antiargentina"
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Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario
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Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida
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Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"
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Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional
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De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe
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Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
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Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
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El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina
Salud
Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
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El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir